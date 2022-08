Selgusid Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid EM-finaalturniiriks

"Mängijad on kindlasti paremas vormis, kui nad olid seda juuni lõpus. Vahepealsel perioodil oli tähelepanu füüsilisel ettevalmistusel ning mehed on olnud tublid. Nad on jälginud programmi, mille Priit Lehismets neile koostanud on ning võime tulemustega rahul olla," võtab peatreener kokku mängijate praeguse vormi.

Kandidaatide valikuga, keda sel korral on kokku 18, jääb Toijala rahule. "Me oleme mängijate valikuga rahul. Kõik mängijad, kes on terved ning saadaval, on kohal ning valmis tööd tegema."

Küll ei leia sel korral kandidaatide nimekirjast Henri Veesaart, kes on kuulunud koondise nimekirja kolmes viimases MM-valikmängude aknas. "Me arutasime seda nii Henri ja Arizonaga, et kui ta saab viisa asjad korda ning meil on seis, kus on olemas nii Kotsar, Tass ja Nurger, siis liitub Henri Arizonaga augusti alguses. Ta saab nendega teha füüsilise ettevalmistuse enne uut hooaega," sõnas Toijala.

Sel nädalal ootab korvpallikoondist ees kaks mängu võõrsil Leedu rahvuskoondisega. Esmalt minnakse 4. augustil vastamisi Klaipedas, siis 7. augustil kohtutakse Alytuses.

"Nende mängude eesmärk on leida taas mängurütm ja saada mängupraktikat. Kuna sellist kooslust ei ole meil veel koos olnud, siis on oluline, et leiaksime mängijatele õiged rollid ning samm-sammult mängijad mõistaksid, mida neilt ootame. Lisaks pakuvad need mängud võimaluse mängijatel ennast näidata, kuna lõpuks peame valima koondisesse 12 mängijat," kommenteeris Toijala.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid:

Sten Sokk

Kerr Kriisa

Siim-Markus Post

Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Martin Dorbek

Robert Valge

Janari Jõesaar

Henri Drell

Sander Raieste

Artur Konontšuk

Kregor Hermet

Siim-Sander Vene

Kaspar Treier

Kristjan Kitsing

Maik-Kalev Kotsar

Matthias Tass

Rauno Nurger