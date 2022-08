Elina Tasane lõpetas Anna Vasa velotuuri 21. kohal

Viimasel etapil sõideti Poola teedel 18-kilomeetrine temposõit, kus võidutses kolmandat päeva järjest kohalike rõõmuks Agnieszka Skalniak-Sojka (ATOM Deweloper) ajaga 24.53, mis teeb keskmiseks kiiruseks üle 43 km/h. Tasane kaotas võitjale kahe minuti ja 48 sekundiga ning sai 26. koha ning Soonik kolme minuti ja ühe sekundiga, millega sai kirja 29. tulemuse.

Üldarvestuses pälvis esikoha Skalniak-Sojka. Tasane sai kokkuvõttes 21. (+4.15) ja Soonik 42. koha (+7.59). Noorratturite arvestuses oli Tasane üheksas ja Soonik 24.

"Mul on väga hea meel, et Eesti koondis võttis pundi kokku ja saime Poolas võistelda," oli Tasane õnnelik. "Eelmisel aastal saime samal tuuril sõita, seega teadsime seda kanti ja ka sõitjaid. Sõidud olid rasked ja aktiivsed nagu naiste sõitudele iseloomulikuks. Meie proovisime keskenduda igal etapil grupifinišitele, sest teiste tiimid olid meist paremad. Saime küll kaks top 20 kohta, kuid oleks ikkagi tahtnud paremini ja seadsime ka enne võistlust kõrgemad eesmärgid. Tagantjärgi saab ainult analüüsida ja loodame, et järgmisel aastal läheb paremini. Veel on mul hea meel, et peale põlvevigastust olen hakanud jälle end paremini tundma ja vorm on täitsa hea."