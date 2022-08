Eesti koondis alustab ajaloolist rannavolle Rahvuste karika turniiri

Eesti meeskonna vastased on B-alagrupis Holland, Austria ja Tšehhi. Eesti alustab turniiri 3. augustil kell 17.45 Hollandi vastu. Eestit esindavad Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar, Kaur Erik Kais – Rasmus Meius ja viienda liikmena Dmitri Korotkov. Treenerina tegutseb Austrias Indrek Verro.

Nii naiste kui ka meeste arvestuses pääsesid osalema vaid kaheksa tugevamat Vana Maailma riiki. Meeste turniiril võistlevad lisaks Eesti rannakoondisele veel Norra, Holland, Itaalia, Poola, Tšehhi, Saksamaa ja korraldajana Austria.

Igas alagrupis selgitatakse välja kolm paremat meeskonda, alagrupi võitja pääseb otse poolfinaali, teiseks ja kolmandaks tulnud koondised saavad oma võimaluse veerandfinaalides, kus selgitatakse välja ülejäänud poolfinalistid.

Riikide omavaheline paremus selgub kahemängulistes minimatšides ja kui seis on pärast kahte mängu viigis, siis saab otsustavaks kuldne geim. Tavalisest suurem on sellel võistlusel ka koondise treeneri roll, sest erinevalt MK-etappidest tohib treener mängu ajal viibida väljaku ääres ning treeneril on õigus muuta koosseise enne igat minimatši ja ka enne kuldset geimi.

Eesti rannavolle koondiste peatreener Rivo Vesik kommenteeris Eesti meeskonna võimalusi ja iseloomustas vastaseid. "Holland on ilmselt meie alagrupi favoriit, sest esipaar (Alexander Brouwer – Robert Meeuwsen) on väga tugev. Aga ka seal on Christiaan Varenhorst ja Steven van de Velde, kes on üsna ebastabiilsed ja võivad mängida väga hästi, aga ka väga halvasti. Austria on kõige ühtlasema tasemega meeskond, kõik koondise liikmed on MK-sarjas osalevad mehed ja neil on päris palju kogemust meeskonnas. Tšehhil esipaari kohal pole, aga Vaclav Bercik ja Matyas Dzavoronok on ka väga korralik duo," sõnas Vesik alagrupivastaste kohta.

"Meie mehi vaadates, siis Kusti ja Mart on olnud sel aastal väga heas hoos. Kaur ja Rasmus pole MK-sarja tasemel mänginud, Dima (Korotkov) on teinud kaasa ühel etapil. Meie esipaar on kõrgel tasemel, kolm järgmist meest aga siiski veidi nõrgemad, sest neil puuduvad selliste mängude kogemused. Ootan huviga, mida just meie nooremad poisid seal suudavad, sest mänguliselt peaks vorm olema korralik. Samuti on huvitav vaadata, milliste paaridega treener Indrek Verro otsustab seal mängida, ses mõttes on see süsteem väga põnev. Alagrupist edasi võiks saada ikka, Kusti ja Mardi jaoks on kõik vastased võidetavad, palju oleneb, kuidas mängivad nooremad mehed," rääkis Vesik.

Vesiku sõnul on uue võistluse süsteem huvitav ja tulevikus ootavad ilmselt ees muudatused. "Idee sellist turniiri teha on laual olnud ammu. Nimetaksin seda meeskondlikuks EM-iks, tulevikus tahetakse see korraldada nii, et mängijad saaksid sealt ka edetabelipunkte ja olekski nii-öelda ametlik EM, mille võitja tagab koha olümpial," lisas treener.