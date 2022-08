Tanel Leok tuli Saksamaal kümnendaks

MX Masters klassis kuulus esimesse kvalifikatsioonigruppi kolm meie sõitjat. Parima ringiaja neist sõitis välja Hardi Roosiorg, kes oli kaheksas. Tanel Leok sõitis välja üheksanda aja ja Erki Kahro 17. ringiaja. Kahrole tähendas see minemist taas Last Chance sõitu, mis tal hiljem õnnestus võitja ja sellega tagas ta samuti pääsu põhisõitudesse. Teises grupis olnud Gert Krestinov sai kuuenda koha, vahendab Msport.ee.

Laupäeva õhtul toimunud avasõidus tegid meie meestest parima alguse Leok ja Krestinov, kes top 15 piiril pärast starti olid. Leok tegi sõidu alguses kohe vea ning langes 25. kohale. Krestinov suutis sõidus alguses mõneks hetkeks 11. kohale tõusta, kuid siis möödus temast sakslane Tim Koch. Krestinov ja Roosiorg sõitsid seejärel enamuse sõidust üksteise järel 12 ja 13. kohal. Sõidu lõpus õnnestus neil mõlemal oma kohta parandanda ja finišis oli Krestinov kümnendana ning Roosiorg üheteistkümnendana. Vahepeal punktikohalt välja kukkunud Leok tegi väga kõva sõidu lõpu ja ta tõusis 13. kohale. Samuti punktikohal sõitnud Kahro kahjuks katkestas sõidu. Esikoha teenis Valentin Guillod (Šveits), teine oli Jordi Tixier (Prantsusmaa) ja kolmas Tom Koch (Saksamaa).

Teises sõidus tegi ilusa stardi Leok, kes esikümne lõpus koha sisse võttis. Ka Krestinov ja Roosiorg olid top 15 piiril. Leok suutis enamuse sõidust üheksandat kohta hoida, kuid sõidu lõpuks langes ta ikka kümnendaks. Roosiorg lõpetas sõidu Leoki järel 11. kohal ja Krestinov 12. kohal. Erki Kahrol jäid napilt punktid võtmata, ta lõpetas sõidu 21. kohal. Kindla esikoha teenis taas Guillod, teiseks tuli Max Nagl (Saksamaa) ja kolmandaks Tom Koch.

Viimast sõitu alustasid hästi Krestinov ja Leok, kes kaheksanda ja kümnenda koha stardi järel sisse võtsid. Sõidus tegi parima esituse taas Leok, kes suutis enamuse sõidust esikümnes püsida ja finišisse jõudiski Tanel kümnendana. Krestinov lõpetas sõidu 11. kohal, Roosiorg 14. kohal ja punktid võttis ära ka Kahro, kes lõpetas sõidu 16. kohal. Kindla esikoha teenis taas Guillod, teine oli Tom Koch ja kolmas Nagl.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 30 punktiga kümnendale kohale. Krestinov oli 30 punktiga 11., Roosiorg 27 punktiga 12. ja Kahro viie punktiga 22. Üldarvestuses tõusis Leok 116 punktiga kümnendale kohale. Samade punktidega on Krestinov üheteistkümnes. Roosiorg on 68 punktiga 15. kohal ja Kahro 23 punktiga 32. kohal. Sarja liider on 346 punktiga Nagl.

Noorte MX2 klassis oli osalemas Meico Vettik, kes oma grupi kvalifikatsioonis sõitis välja korraliku kuuenda ringiaja. Avasõidus tegi Vettik hea stardi ja ta võttis sisse kuuenda koha. Mõne ringi järel läks Mike Gwerder (Šveits) meie mehest aga mööda ning Meico langes seitsmendaks. Seejärel möödus Vettikust ka hispaanlane Victor Alsono. Sõidu lõpus suutis aga Vettik Gwerderist taas mööduda ja tuli finishisse seitsmendana. Võidu võttis prantslane Maxime Grau, teine oli hispaanlane Guillem Farres ja kolmas sakslane Maximilian Spies.

Teises sõidus tegi Vettik väga ilusa stardi ja ta oli hetkeks neljandal kohal. Esimeste ringidega langes Meico aga üheksandale kohale. Seejärel leidis Vettik rütmi ning suutis ka kohta parandana ja finishisse jõudis ta taas seitsmendana. Võitis Grau, teine oli Spies ja kolmas Farrez. Viimases sõidus tegi Vettik taas ilusa stardi, kuid avaringiga langes ta esikümnest välja. Kahjuks jäi Meico sõit neljandal ringil üldse pooleli ja kirja läks talle 37. koht. Võitis taas Grau, teine oli Farrez ja kolmas Martinez.

Etapi kokkuvõttes tuli Vettik 28 punktiga 11. kohale. Esikoha sai 75 punktiga Grau, teine oli 64 punktiga Farrez ja kolmas 58 punktiga Spies. Esmakordselt sarjas sel hooajal osalenud Vettik on 28 punktiga 32. kohal. Liider on 307 punktiga Farrez.

125cc klassis osales neli eestlast. Kvalifikatsioonis oli meie parim Romeo Pikand, kes sai 21. koha. Richard Paat oli kahekümneviies, Sebastian Leok kahekümnekaheksas ja Tristan Uiga kolmekümneesimene. Avasõidus oli aga meie parim just Uiga, kes ainsana punkte teenis kui ta kaheksateistkümnendana finišisse jõudis. Leok lõpetas sõidu 25. kohal, Pikand 26. kohal ja Paat 34. kohal. Esikoha teenis Janis Martins Reisulis (Läti), teine oli Marc-Antoine Rossi (Prantsusmaa) ja kolmas Ivano Van Erp (Holland).

Teises sõidus kahjuks meie poistest keegi punktidele ei jõudnud. Uiga lõpetas sõidu 26. kohal, Paat 27. kohal, Pikand 29. kohal ja Leok 34. kohal. Võitis Rossi, teine oli Van Erp ja kolmas Karlis Alberts Reisulis (Läti). Ka kolmandas sõidus jäid punktid taas kõigil võtmata. Uiga oli finišis 22. kohal, Paat 25. kohal, Pikand 28. kohal ja Leok 34. kohal. Võitis Rossi, teine oli Janis Martins Reisulis ja kolmas Van Erp.

Etapi kokkuvõttes sai Uiga 3 punktiga 24. koha. Paat oli 28., Pikand 31. ja Leok 36. Esikoha teenis 72 punktiga Rossi, teine oli 65 punktiga Janis Martins Reisulis ja kolmas 62 punktiga Van Erp.

85cc klassis osalesid Travis Leok ja Jan Marten Paju. Ajasõidus oli Leok 17. ja Paju 28. Avasõidus suutsid mõlemad poisid punktikohale tulla. Leok lõpetas sõidu 16. kohal ja Paju 20. kohal. Kolm esimest kohta läksid Hollandisse. Võidu teenis Gyan Doensen, teine oli Mick Kennedy ja kolmas Dex Kooiker. Teine sõit õnnestus meie poistel veelgi paremini. Paju tuli finišisse 13. ja Leok 14. kohal. Võitis Doensen, teine oli Aron Katona ja kolmas Kooiker.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 12 punktiga 14. kohale. Paju sai üheksa punktiga 17. koha. Esikoht läks 50 punktiga Doensenile, teine oli 40 punktiga Kooiker ja kolmas 33 punktiga Katona.