Atlanta tenniseturniiril võidutsesid austraallased

Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul läksid turniiri finaalis vastamisi 23-aastane de Minaur ja ameeriklane Jenson Brooksby (ATP 43.), kus noor austraallane alistas vastase 6:3, 6:3. De Minauri jaoks oli tegemist teise Atlanta tenniseturniiri võiduga, saavutades sama tulemuse ka 2019. aastal. Austraallane on oma karjääri jooksul võitnud kuus tiitlit.

Paarismängudes võidutsenud Kyrgios ja Kokkinakis pidi viimase võistluspäeva jooksul pidama maha kaks mängu. Pühapäeva varahommikul toimuma pidanud poolfinaal austraallaste ning ameeriklaste Jack Socki ja Rajeev Rami vahel jäeti vihma tõttu pooleli. Poolfinaal lõpetati pühapäeva õhtul, kus Kyrgios ja Kokkinakis võidutsesid 6:4, 6:7 (7), 10:2.

Kuus tundi hiljem peeti ka paarismängufinaal, kus Kyrgios ja Kokkinakis läksid vastamisi kaasmaalaste Jason Kubleri ja John Peersiga. Suure slämmi võitjad alistasid Kubleri-Peersi 7:6(4), 7:5.

