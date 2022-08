BC Tarvasega liitub Hispaanias mänginud lätlane

Karjääri jooksul nii Hispaania korvpalliklubis Arenis Spain EBA kui ka Norra klubis Ammerud Basket Oslo kogemusi kogumas käinud ääremängija kuulus eelmisel hooajal Läti klubi BK Ventspilsi koosseisu.

"Mul on äärmiselt hea meel, et jõudsin BC Tarvaga lepinguni ning tänulik võimaluse eest mängida Eesti meistriliigas ja loomulikult ka Paf Eesti-Läti korvpalliliigas. Minu eesmärk on võidu nimel võidelda ja iga mäng endast 110% anda!" kommenteeris Helmanis.

Eelmisel hooajal Eesti-Läti liigas 11 kohtumisel kaasa teinud Helmanis kogus keskmiselt 1,5 punkti ja 1,3 lauapalli ning mängis 6,8 minutit.