FC Flora mängija siirdub Küprosele

Portaali Kerkida.net teatel on Koskori esitlemine vaid päevade küsimus. 26-aastase eestlane on karjääri jooksul kirja saanud 233 mängu ja 73 väravat. Flora hiljutistes Konverentsiliiga mängudes Soome klubi Seinäjokiga kuulus ta koosseisu, kuid jäi pingile.

Koskor oli 2018. aastal eestlaste parim väravakütt, lüües koduliigas 21 väravat. Samuti on tal Premium liigas 196 mänguga kirjas 66 väravat. Viimati kuulus Koskor liigakohtumises Flora algkoosseisu aprilli lõpus, seejärel on ta kolmes kohtumises saanud vahetusest mängu 11, kaheks ja kolmeks minutiks. Esiliigas on Koskor mänginud kuus mängu ja löönud kolm väravat.

Tartus sündinud Koskor on karjääri jooksul esindanud peale Flora ja Tammeka ka Paide Linnameeskonda. 2019. aastal pidi ta siirduma Tammekast Indoneesiasse, ent kui tehing viimasel hetkel katki jäi, leidis ründaja mängupaiga hoopis Islandi klubi Fylkiri ridades. Ka seal piirdusid tema minutid vaid kahe hooajaeelse sõprusmänguga.

Peyia 2014 on 2014. aastal asutatud klubi, kui liideti kaks Paphose piirkonnas asuvat meeskonda - Peyia 2012 ja PAS Peyia. Lõppenud hooajal mängiti riigi tugevuselt kolmandas liigas, kust tõusti algavaks hooajaks teisele tasemele ehk esiliigasse.