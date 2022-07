Elvas prooviti ühiste jõududega ülesse tõsta miljon kilogrammi

Eesti liikumis- ja spordifestivali ajaks oli Elva endale püstitanud kõlava eesmärgi - tõsta ühiste jõududega maast lahti miljon kilogrammi. Mõistagi mitte korraga, vaid erinevate tõstete summas. Idee autor on noor Elva raskejõustikutreener Mihkel Ruut. Sümboolselt andis keskväljakul oma panuse esimesena Elva vallavanem Priit Värv.

"Kõigepealt suutis Elva koguda aasta jooksul miljon kilomeetrit. Elanikega koos liikusime terve aasta, saime miljon kilomeetrit. Nüüd tuli mõte, et festivalil koguda miljon kilogrammi. Ja seda me siis teemegi nii, et inimesed panevad endale kangile sellise raskuse, mis on neile jõukohane. Tõstavad seda nii palju kordi, kui nad jõuavad ja see kaal siis liidetakse kahe päeva jooksul kokku. Kui teed kümme kordust saja kiloga, läheb tuhat kilo. Kui me oleme selline miljoni-linn, siis proovime siin, jaa, kindlasti saada sellega ka rahvusvahelist tähelepanu," rääkis festivali projektijuht Martin Thomson.

"Meil on erineva raskusega kangid, mis on igaühele jõukohased. Kõige kergem on kümnekilone kang ämber vett. Seda jõuavad ka lapsed tõsta ja sul on see vaja lihtsalt maast lahti tõsta. Nagu jõutõmme," lisas festivali korradalaja Madis Šumanov.

Et inimesi motiveerida, pandi välja erinevaid auhindu. Näiteks sellele, kelle panus on nädalavahetuse kokkuvõttes kõige vägevam ja ka kõige suurema ühekordse raskuse kergitajale.