Eesti U-18 korvpallikoondis jäi alla Ukrainale

Pallikaotuste numbri küll vastasest madalamana hoidnud (16-22) Eesti koondise suureks probleemiks oli kolmepunktivisete väga nigel tabavus (5/37 ehk 13,5% vastaste 7/24 ehk 29% vastu). 38:53 jäädi alla ka lauavõitluses, vahendab Basket.ee.

Eesti koondise resultatiivseimaks kerkis 13 visanud Rando Roos, kes tegi ka neli vaheltlõiget. Rohkem kahekohalise skoorini keegi ei jõudnud, Karl Markus Poom ja Kaarel Välb kogusid mõlemad kaheksa punkti. Poomi arvele kanti ka seitse lauapalli. Ukraina edukaim oli Volodõmõr Pietukhov, kes sai kirja 21 silma, kuus lauapalli ja neli vaheltlõiget. Kohtumine on järelvaadatav siin.

"Taaskord oli väga raske mäng ja kahjuks peab tunnistama, et teist päeva järjest ei suutnud me endast füüsilisema vastasega mängus püsida. Esimene poolaeg oli enam-vähem, vaid mõned rumalad rünnakulahendused, kust vastased said kiirrünnakud, millega viisid vahe veidi suuremaks. Aga siiski suht-koht võrdne mäng. Teisest poolajast ei oskagi konkreetset põhjust välja tuua. Aga selgelt jäime neile kolmesekundialas füüsilisusega alla," sõnas koondise peatreener Toomas Annuk.

Kolme võistluspäeva järel on A-alagrupis seis järgmine: Island 2-1, Taani 2-0, Eesti 1-2, Ukraina 1-1 ja Iirimaa 0-2. Eesti peab oma viimase alagrupimatši teisipäeval kell 13.30 Taani vastu.