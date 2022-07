Levadia peatreener: võitmine aitab kaotusevalu leevendada

Jalgpalli Premium liiga 21. vooru kohtumises sai valitsev Eesti meister FCI Levadia koduväljakul 3:0 jagu Tallinna Legionist. Levadia peatreener Ivan Stojkovic rääkis pärast mängu, et eurosarja kaotus jätkuvalt kripeldab tema meeskonda.

"Poolajal muutsime oma suhtumist ja taktikaliselt muutsime formatsiooni. Seekaudu hakkasime leidma diagonaalpalle ja meil oli väljakul kolm number kümmet (ründav poolkaitsja - toim), kes nende söötude eest hoolitsesid," rääkis Stojkovic.

"Pärast avaväravat läks kõvasti lihtsamaks. Alati on raske pärast valusat eurosarja kaotust mängida, me pole sellest kaotusest endiselt üle saanud, aga võitmine aitab seda kaotusevalu leevendada ja täna võtsime kolm punkti väga organiseeritud ja kõva vastase käest."

"Ilmselgelt mõjutas eurohooaeg mängijate füüsilist vormi, aga veel enam mõjutas see neid vaimselt. Lootsime Euroopas kaugemale jõuda ja väga valus oli niimoodi välja langeda. Jalgpallurid on ka inimesed, meil on vaja nüüd sellest üle saada ja võitmine aitab seda teha. Elu läheb edasi," lisas Stojkovic.