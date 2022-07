Stardirivi keskelt alustanud Verstappen võttis järjekordse etapivõidu

Kvalifikatsioonis tehniliste probleemidega maadelnud Verstappen alustas pühapäevast võidusõitu kümnendalt kohalt ning kerkis sõidu keskpaigaks neljandaks. Seejärel möödus ta kolmandat kohta hoidnud Charles Leclercist (Ferrari) ning Hamiltoni ja Sainzi boksipeatuste järel haaras hollandlane liidripositsiooni, mida ta ülejäänud sõidu jooksul enam ei loovutanud.

Võistluse lõppfaasis heitlesid teise koha eest tiimikaaslased Hamilton ja Russell. 65. ringil sai seitsmekordne maailmameister Russellist mööda ja ületas finišijoone teisena. Sõitu esikohalt alustanud Russell pidi leppima kolmanda kohaga.

Esimesena jäi pjedestaalikohast ilma Carlos Sainz (Ferrari), kes edestas Verstappeni tiimikaaslast Sergio Perezit. Kuuendana lõpetas Leclerc ning punktikohtadele pääsesid veel Lando Norris (McLaren), Alpine'i piloodid Fernando Alonso ja Esteban Ocon ning Sebastian Vettel (Aston Martin).

MM-sarja punktiarvestuses kasvatas Verstappen (258 punkti) oma edu Leclerci (178 p) ees 80 punktile. Kolmandal kohal on 173 punkti kogunud Perez, talle järgnevad Sainz (166 p) ja Russell (158 p). Lewis Hamilton on 146 punktiga kuues.

Järgmine etapp sõidetakse augusti lõpus Belgias.

Ungari GP lõppjärjestus: