Prantsusmaale siirduv Parts: lõpuks valisin klubi oma sisetunde järgi

"Valikuid oli mitmeid, aga otsuseni jõudmine võttis mul päris kaua aega, valisin lõpuks oma sisetunde järgi. Rääkisin treeneriga ja uurisin enne teistelt mängijatelt ja tiimikaaslastelt, et kuidas neile tundub. Arvan, et tegin lõpuks õige valiku. Eks näis, mida järgmine hooaeg toob," rääkis Parts.

Temporündaja sõnul on klubi eesmärgiks tõusta tagasi meistriliigasse. "Nad kuulusid pikalt meistriliigasse, aga viimastel aastatel on nad pigem olnud meistriliiga ja esiliiga vahel. Praegu on nad esiliigas, aga arvan, et järgmisel hooajal on eesmärgiks jõuda meistriliigasse."

"Prantsusmaa on võrkpallimaastikul väga kõrgel tasemel. Seal meistriliigasse jõudmine oleks mulle hea, et tahaks seal kindlasti mängida. Kui saan ennast esiliigas hästi näidata, siis on järgmine aasta meistriliigasse jõudmine tehtav," lisas Parts.

Pika pausi järel esindas Parts Eesti rahvusnaiskonda, kui neljapäeval ja reedel mängis Eesti võõrsil Ungariga. Parts jäi oma esitustega rahule. "Arvasin, et ajastamise ja kõige muuga on raskusi, aga kui mänguks läks, siis tuli kõik hästi välja. Pärast pikka pausi on alati raske tulla ja mängida, aga meil oli võitlust küllaga ja kõik läks hästi."

Tuleval nädalal läheb Eesti koondis Paides kahel korral vastamisi Austriaga. Vastane on Partsile tuttav, sest ülemöödunud hooajal mängis ta Austria klubis VC Tirol. "Olen nii mõnegagi neist varem mänginud. Tunnen neid natukene, aga eks näis, mis koosseisuga nad siia tulevad ja kui paljusid ma veel mäletan."

Eesti rahvusnaiskond võõrustab Austriat 5. ja 6. augustil.