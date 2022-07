Pärm ja Lipstok võitsid Soome meistrivõistluste etapi

Eestlaste järel lõpetasid teisena Petri Makkula ja Riina Loikalat (Yamaha) ning kolmanda koha teenis isa ja poja duo Tero ja Joni Manninen (LCR). Jaanus Kompus ja Avo Kuusk (Yamaha, HRC Eesti Racing Team) olid kuuendad ning Silver Kuusk ja Marko Piirlaid (Suzuki, Biker24 Motospordiklubi) seitsmendad.

"Peab tunnistama, et Soome tase on väga kõrgele tõusnud ja kui see väike situatsioon valestardiga kõrvale jätta, siis võib-olla ei olekski meil õnnestunud täna (laupäeval - toim) seda sõitu võita," oli Pärm pärast võistlust enesekriitiline.

Nimelt tegid kvalfikatsiooni võitnud Manninenid valestardi ja said karistuseks +20 sekundit. Võidusõidus edestasid Pärm ja Lipstok neid 13,778 sekundiga, seega konkurentide valestardita oleks eestlastel tulnud leida veel ligi seitse sekundit.

Hugo-Brent Freimanni (Yamaha, Vihur Motosport) parim ringiaeg Supersport 300 klassis oli 01:25.739, mis on mitteametlikel andmetel Alastaros selle klassi uueks rekordiks. Ta võitis kindlalt nii oma klassi kvalifikatsiooni kui ka võistlussõidu, tehes võidusõidus peaaegu kõikidele konkurentidele ringiga sisse. "Rada oli hea, rehvid head, kõik sobis täna," kommenteeris Freimann.

Freimann osales ainult Eesti meistrivõistluste arvestuses, kuid esimene soomlane, Arttu Matikainen, oli selles sõidus alles neljas. Andre Köster (KTM) sõitis kvalifikatsioonis välja teise aja ja oli ka sõidus pikalt teine, kuid sõidu lõpupoole pidi endast mööda laskma klubikaaslase ja sünnipäevalapse Selyn Kazakova (Yamaha), kes lõpetas Freimanni järel teisena.

"Tekkis väike tehniline tõrge, käigud ei töötanud enam väga hästi, sellepärast langesin kolmandaks," tunnistas Köster.

Superbike'ide sõidus tuli eestlastel tunnistada Soome konkurentide paremust. Sõidu võitis Niko Mäkinen (Yamaha), esimese eestlasena oli Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport) viies.

Sõidu alguses toimus vendade Mait ja Madis Vesteli (mõlemad Suzuki) ja Veldi vahel pingeline võidusõit ja tundus, et Vestelitel õnnestub vanameistrist ette pääseda. "Aga kordus täpselt eelmise aasta stsenaarium, kuigi me olime kvalifikatsioonis kiiremad, leidis Velt sõidu teises pooles järsku uue hoo ja läks eest," ütles Mait Vestel.

Mait Vestel lõpetas laupäevase sõidu seitsmendana, vend Madis kaheksandana, Andry Blank (Kawasaki, Biker24 Motospordiklubi) oli 12. ja klubikaaslane Rannus Ervin (Suzuki) 14.

Pühapäeval peetakse Alastaros nii Eesti kui ka Soome meistrivõistluste etapi teised võistlussõidud.

Teiste eestlaste EMV ja EKV klasside tulemused:

Superstock 600 - Alar Laidoner (Yamaha, Seltec Racing) üheksas koht.

C-1200 - Sander Telve esimene ja Danel Udu teine koht.

C-600 - Rain Leepalu teine ja Andre Vähesoo kolmas koht.

MiniGP - Sander Vahtramäe kuues, Oskar Kärg seitsmes, Herman Mihkelson kaheksas koht.

B-1200 - Jarmo Kivi esimene, Taavi Nahko teine ja Arvo Alehodžini kolmas koht.