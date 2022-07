Islandi põhimeestega hätta jäänud Eesti U-18 koondis sai EM-il kaotuse

Ründefaasis sai Eesti noormeestele saatuslikuks selgelt suurem pallikaotuste arv (21:12), enamus teisi statistilisi kategooriaid olid enam-vähem võrdsed, vahendab Basket.ee. Kuigi Eesti teenis vastaste pallikaotuste pealt küll punkte isegi rohkem (23:22), siis vastaste suurem agressiivsus viis nad lõpuks oluliselt rohkem vabaviskejoonele. Island kogus vabavisetest lausa 25 punkti (25/33), Eesti aga kümme silma (10/16).

Taaskord oli kolmesekaare tagant suurepärases hoos Aleksander Tassa, kes tabas kaugelt 7/12 ning kogus lõpuks 25 punkti ja viis lauapalli. Sellega on Tassa esimese kahe matšiga tabanud kolmeseid lausa nii hästi kui 15/26.

Rasmus Andre panustas kolme kaugviskega (3/6) ning kogus lõpuks 23 silma. Kaspar Kuusmaa ja Simm-Marten Saadi lisasid pingilt vastavalt 13 ja kümme punkti. Kahekohalise efektiivsustegurini jõudsid ka Karl Markus Poom ja Kaarel Välb, kes viskasid mõlemad kaheksa punkti. Poom hankis ka viis lauapalli ja jagas viis korvisöötu.

Islandi poolel tegi suurepärase esituse Tomas Valur Thrastarson, kes viskas lõpuks lausa 38 punkti (kahesed 15/19, kolmesed 0/4, vabavisked 8/10) ja hankis seitse lauapalli. Almar Orri Atlason kogus 17 silma ja 12 lauapalli ning Agust Godi Kjartanssoni kontole kanti 13 punkti.

Umbes kuu aega tagasi kohtusid samad meeskonnad Põhjamaade meistrivõistlustel ning seal olid vahepeal 22 punktiga juhtinud islandlaste võidunumbrid lõpuks 83:77.

"Meie jaoks turniiri edasisi arenguid silmas pidades oli see kindlasti üks tähtsamaid mänge. Kohtusime nendega Nordic Cupil ka ning olime valmis ja teadsime nende stiili. Paraku ühe mängijaga olime täna totaalselt hädas ning ei osanudki tema vastu mingit rohtu leida. Suuruse ja füüsisega tegi meile üks-üks, nagu ise tahtis. Proovisime vahepeal ka maa-ala ja vahetavat kaitset, aga põhimängijatega olime hädas," kommenteeris U-18 koondise peatreener Toomas Annuk.

Annuk lisas: "Meie koondise suurim murekoht on ilmselgelt üks-üks kaitse. Mitte, et poisid ei pingutaks, kõik panustavad tublisti, aga kuidagi on see EM-turniiri füüsiline mäng nii kaitses kui rünnakul meie jaoks harjumatu. Kahjuks suur osa mängijatest sellist korvpalli hooaja sees pole kogenud. Eestis me teeme sellist rõõmsat korvpalli ja tunneme ennast hästi. Siin võetakse meil piltlikult öeldes kõri pihku ja rünnakul on agressiivsus hoopis teine. 105 punkti - siin pole midagi kommenteerida, paras katastroof."

"Teise nurga alt endal tuli ka 91 punkti ja mingites aspektides saab ka poisse kiita," jätkas Annuk. "Aga teine päev ja juba olid osadel meestel kaitses mingid kokkulepped ununenud ja ei näinud sellist energiat väljakul. Koosolekul arutasime, et hoiame pead püsti ja homme on järjekordselt kõige tähtsam mäng Ukrainaga. Midagi lihtsamat seal pole - pikad, kiired ja tugevad mängijad. Aga üksteist toetades ja aidates anname väärilise lahingu ja siis vaatame, kuidas tablool seis on."

Turniiri avapäeval Iirimaa alistanud Eesti U-18 koondise järgmine mäng on pühapäeval kell 15.45 Ukrainaga. Viimane alagrupimatš Taaniga toimub teisipäeval kell 13.30. Igast alagrupist pääsevad kaks paremat koondist veerandfinaali.

Eesti U-18 koondise koosseis:

Kaspar Kuusmaa (Audentese SG)

Rasmus Andre (Audentese Spordiklubi)

Gregor Allik (Spordiklubi Nord/Audentese SG)

Karl Gustav Jurtšenko (Audentese Spordiklubi)

Kaarel Välb (Rapla Korvpallikool)

Simm-Marten Saadi (Spordiklubi Nord/Audentese SG)

Ants Kristjan Kalmus (Keila Korvpallikool/Audentese SG)

Rando Roos (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Georg Press (Spordiklubi "Rafter"/Audentese SG)

Karl Markus Poom (J Basket Monferrato)

Aleksander Tassa (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Jarko Kõrvel (Rae Koss/Audentese SG)

Aksel Brifk (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Peatreener: Toomas Annuk

Abitreener: Brett Nõmm

Mänedžer: Allar-Raul Antson

Füsioterapeut: Saskia Vunk

ÜKE treener: Ott-Erik Kalmus