Karksi-Nuias selgusid Eesti meistrid teatetriatlonis

Teatetriatlonil tuli igal võistkonnaliikmel ujuda 200 meetrit, sõita 5,4 kilomeetrit rattaga ja joosta 1,4 kilomeetrit. Sikk tuli avavahetuses veest välja Yessikaid esindanud Armin Angerjärve järel, kuid kerkis seejärel rattarajal kindlaks liidriks ja vahet kasvatati järjest iga vahetusega. Lõpuks teenis 21CC Triatloniklubi Tr1hards esikoha ajaga 53.14. Teisena lõpetas tiim Yessikad koosseisus Angerjärv, Ingrid Hiiemäe ja Arseni Loginov ajaga 58.21 ning kolmandana Tabasalu Triatloniklubi koosseisus Margus Heintalu, Merili-Mai Kivimets ja Urmo Utar ajaga 58.40.

Noorte teatetriatlonil krooniti Eesti meistriks Tabasalu Triatloniklubi I võistkond koosseisus Gert Martin Savitsch, Grete Maria Savitsch ja Oskar Hein (55.51). Hõbemedalid said kaela Ujumise Spordiklubi noored Karl-Eric Ott, Mari Mai Ruus ja Artur Abras (56.56) ja pronksid Tabasalu Triatloniklubi II võistkond koosseisus Laur Välja, Hanna-Liisa Värik ja Kert Pallo (57.24).

Masters teatetriatlonil oli võidukas USK-TriSmile-USK tiim koosseisus Vjatšeslav Kulak, Kadri Valdre ja Madis Ütt (1:08.49). Teise koha pälvis Yess Iron koosseisus Feeliks Teder, Tea Mey ja Luise Puu (1:11.21) ning kolmanda koha ABC tiim koosseisus Andrus Jaamul, Leanika Järve ja Indrek Vahtra (1:19.44).

Laste teatetriatlonil oli parim tiim Yessi lapsed 1 koosseisus Gustav Karl Metspalu, Minna Li Mäesepp ja Kalmer Kiiver (34.06). Hõbemedalid sai 21CC Triatloniklubi Trilapsed 1 võistkond koosseisus Evamaria Albert, Mikk-Mihkel Engel ja Robin Nikolajev (35.10) ning pronksmedalid pälvis Ujumise Spordiklubi noored Robin Priks, Gerd Johan Lessing ja Helena Maddison (36.04).

Lisaks peeti CREO Eesti triatloni karikasarja etapil parimad sprindidistantsil, kus oli kavas 750 meetrit ujumist, 20 kilomeetrit rattasõitu ja viis kilomeetrit jooksmist. Meeste üldarvestuses pälvis ülekaaluka võidu Kevin Vabaorg, kes edestas ajaga 57.24,9 Rait Pallot (1:02.27,5) ja Kristo Prangelit (1:03.03,6).

Naistest oli üldarvestuses kiireim Helen Liis, kes finišeeris ajaga 1:09.12,6. Teise koha teenis Meri-Lill Plagnaud (1:12.55) ja kolmanda Hanna-Liisa Värik (1:13.47,8).

Vanusegruppides olid parimad: Plagnaud (TA), Grete Maria Savitsch (NJ), Johanna Räppo (N25-29), Liis (N30-34), Luise Puu (N40-44), Natalia Gribovskaya (N35-39), Külliki Taylor (N45-49), Irina Oleinits (N50-54), Ingrid Lindenberg (N55-59), Pille Nurmis (N60-64), Gert Martin Savitsch (PA), Ville Markus Varik (MJ), Hannes Metssalu (M25-29), Vabaorg (M20-24), Henek Tomson (M30-34), Vjatšeslav Kulak (M35-39), Tarmo Siimsaare (M40-44), Pallo (M45-49), Aivar Veri (M55-59), Andrus Jaamul (M50-54), Jürgen Ligi (M60-64) ja Raimonds Garenciks (M65-69).

P ja C klassi tüdrukuid ja poisse ootas ees 200 meetrit ujumist, 5,4 kilomeetrit rattasõitu ja 1,4 kilomeetrit jooksmist. Üldarvestuses oli võidukas Arseni Loginov ajaga 19.12,1. Teise koha sai Laur Välja (19.15,5) ja kolmanda Holger Vitsur (19.32,8). C klassi poistest olid kiireimad Kalmer Kiiver (20.16,9), Roobert Teder (21.05,7) ja Robin Priks (21.26,7). Tüdrukute seas oli absoluutarvestuses parim Etriin Etverk (20.29,7), edestades C klassi kiiremaid tüdrukuid Nora Lehtmet (21.08,0) ja Karola Viinapuud (21.19,9). B klassis said Etverki järel kahvatumad kohad Aleksandra Kurs (22.12,1) ja Ingrid Hiiemäe (22.16,8) ning C klassis lõpetas kolmandana Mirtel Kaljas (23.20,3).

Lastedistantsil oli kavas 100 meetrit ujumist ja 700 meetrit jooksmist. E klassi tüdrukute seas olid parimad Monika Päslane (5.39,5), Liv Grete Raudsepp (5.45,1) ja Saskia Kreisberg (6.47,5) ning E klassi poiste hulgas Karl Liivamäe (6.29,8), Dominik Kulak (7.35,8) ja Märten Kerner (7.57,7).

Eesti triatloni karikasarja üheksas etapp toimub 28. augustil Valgjärvel, kus on kavas supersprint.