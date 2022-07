Purje kübaratrikk tõi Kalevile võidu Transi üle

Kalevi viiest väravast kolm lõi Ats Purje, kes sahistas piirilinna meeskonna võrku 4., 27. ja 64. minutil. Ühe värava lisasid Tristan Toomas Teeväli ja Hannes Anier, Transi väravad lõid Deniss Dedetško ja Jevgeni Demidov. Poolaeg jäi sealjuures 2:2 viiki.

Kalev on 21 mänguga kogunud 15 punkti, mis asetab nad tabelis kaheksandale kohale. Narval on koos 21 punkti ning nad on kuuendal kohal, tiimide vahele jääb Tartu Tammeka 18 silmaga.