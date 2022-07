Levadia alistas Legioni ja püsib jätkuvalt Flora kannul

Avapoolajal kumbki meeskond skoori ei teinud, kuid Levadial oli väga hea võimalus 32. minutil kohtumist juhtima minna, kui Murad Velijevi pealelöök tabas posti.

Legion pidas enamuse kohtumisest Levadia survele vastu ja tekitas ka mitmeid ohtlikke momente, kuid Levadia murdis külaliste kaitse 72. minutil, kui Velijev leidis täpse sööduga Robert Kirsi.

Avavärava järel lagunes Legioni südikas kaitse. 87. minutil viis sel nädalal Levadiaga liitunud Bourama Fomba võõrustajad 2:0 juhtima, kaks minutit hiljem vormistas lõpptulemuse Mark Oliver Roosnupp.

Liigatabelis on Levadia 54 punktiga teisel positsioonil, esikohal olevast Florast jäävad nad kahe punkti kaugusele. Ühtlasi on Floral üks kohtumine varuks. Legion on 10 punktiga üheksandal kohal.

Pühapäeva lõunal peetud Premium liiga kohtumises alistas Paide Linnameeskond 3:0 Tartu Tammeka. Avapoolajal viisid Bubacarr Tambedou ja Ebrima Singateh kodumeeskonna 2:0 juhtima, teisel poolajal skooris Kaimar Saag Paide kolmanda värava.

Paide paikneb 36 punktiga neljandal kohal, Tammeka on 18 punktiga Narva Transi järel seitsmendal kohal.

Enne mängu:

Valitseva Eesti meistri FCI Levadia jaoks lõppes äsja eurohooaeg, kui kahe mängu kokkuvõttes jäädi Konverentsiliigas alla Malta klubile Hibernians. Ka Legionil on vaja häbiplekk maha pesta, sest viimases Premium liiga kohtumises jäädi FC Florale alla koguni 0:7.

Levadia ja Legion on Premium liigas kokku vastamisi läinud üheksal korral, Levadia on võitnud kaheksa mängu ja üks, mullu novembris Sportland Arenal toimunud matš, lõppes 2:2 viigiga.

"Hooaja eel seadsime endale eesmärgid, millest kõige tähtsam oli, et püsiksime tiitlivõitluses sees. Kohtumine Legioniga on meie jaoks väga oluline ning tunneme, et oleme selleks valmis," rääkis mängu eel Levadia abitreener Nikola Mitic.

Levadia ründaja Liliu: "Peame hoidma pea püsti, unustama eurokaotuse ja vaatama pühapäeva poole, sest siis on järjekordne liigamäng. Tänavune meistritiitel pole veel kusagile kadunud ja ma usun, et suudame selle nimel võidelda!"

Legioni treener Denis Belov: "Mäng valitseva meistri vastu ei saa olla kerge ega aeglane. Kõik sõltub meie enesekindlusest ja tahtest, sest muus osas me saame Levadiale vastupanu osutada iga ruutmeetri peal."

Legioni mängija Aleksander Nikolajev: "Parandame eelmise mängu vead. See on esialgu tähtis meie jaoks. Tänane mäng eelmise aasta Premium liiga võitjaga ja peame siin näitama oma parimat mängu, et kolm punkti tabelisse kirja panna."