Kirju seltskonnaga Elva spordifestivalil avaldatakse austust ka Salumäele

Sel nädalavahetusel leiab Elvas kamaluga sportlikku tegevust. Mastaapne üritus on üks osa Elva kui Euroopa spordipealinna programmist. Toimuma pidanuks festival juba mullu, kuid koroonapandeemia tõttu lükkus see tänavusele suvele.

Festivali osana leiab pühapäeval aset rahvusvaheline konverents. Selle moderaator ja korraldajate tuumikusse kuuluv Madis Šumanov lõi laupäeval kaasa kolm-kolm korvpalliturniiril. Nagu korvpalliplatsile, nii on Elvasse üldisemalt kogunenud kirju seltskond.

"Meil on siin Gironast kohal Hispaania meistriliiga korvpallurid. Üle Euroopa väga erinevatest kohtadest. Leedulased, kindlasti Lätist, Soomest on võistlejaid, Saksamaalt on võistlejaid," tutvustas ERR-ile Šumanov. "Rulavõistlusel on osalemas nii Brasiilia kui Kanada rulatajaid, korvpallis olid siin Hispaania võistkonnad, Serbia võistkonnad. Siin on rahvusvahelisi tegelasi palju," kinnitas ka projektijuht Martin Thomson.

Liikumis- ja Spordifestivalil saab proovida rohkem kui 30 erinevat spordiala. Traditsioonilisemate alade kõrval ka näiteks väga libedal platsil toimuvat seebihokit. Kes täna kohale ei jõudnud, neil soovitavad korraldajad tulla pühapäeval.

Nädalavahetust kaunistab oma kohalolekuga ka Elvast pärit kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe. "Õhtusel banketil on ta kohal ja pühapäeval on ta siis konverentsil. Ja väga äge on see, et just pühapäeval saab 30 aastat tema olümpiavõidust. Meil on hea meel teda kodulinnas Elvas siis võõrustada ja teeme kindlasti ilusa vastuvõtu," kinnitas Thomson.

Eesti Liikumis- ja Spordifestivali konverents algab Elva Spordihoones pühapäeval kell üheksa.