Õed Kullerkannud hakkavad esmakordselt mängima samas välisklubis

Võrkpallikoondisse kuuluvad õed, Prantsusmaal pikalt mänginud temporündaja Liis Kullerkann ja viimati Kreekas mänginud diagonaalründaja Kadi Kullerkann hakkavad esmakordselt oma profikarjääri jooksul võistlema ühes välisklubis. Koondise itaallasest peatreener Alessandro Orefice leidis neile koha Itaalia esiliigasse kuuluvas Esperias, mis tegutseb Cremona linnas ja laupäeval tegi klubi juba suve hakul tehtud valiku avalikuks.

"Eks peatreener tõmbas meid kevadel Tartu laagris kõrvale ja ütles, et selline võimalus on tekkinud," rääkis Liis Kullerkann ERR-ile. "Ega me väga kaua ei mõelnud, mõlemad oleme tahtnud Itaalias mängida ja ma juba ammu tahtsin Prantsusmaalt põgeneda. Päris huvitav pakkumine, ei ole varem seda ette tulnud, võtsime selle hea meelega vastu."

Uus klubis on Liis ja Kadi ainsad välismängijad ja ootused õdede panuse osas on suured.

"Minu positsiooni mängija: nii või naa, ükskõik kuhu võistkonda ma olen läinud, minult on oodatud, et ma tassin ära selle võistkonna," tõdes Kadi Kullerkann. "Selles suhtes minu jaoks väga uut ei ole, olen ka enne mänginud võistkonnas, kus olen ainukene välismängija või olen terves liigas ainukene välismängija. Olen ennegi olnud selles positsioonis, aga natukene parema ja turvalisema tunde ikka tekitab, et mul on kõrval keegi. keda ma tean. Oskame koos mängida ja me teame väljaspool elu üksteist, kindlasti see teeb selle mugavamaks."

Itaalia esiliigas, kus tõsteti välismängijate limiiti, hakkavad koondislastest mängima veel Kristiine Miilen, Eliise Hollas ja Silvia Pertens. Prantsusmaa meistliigas hakkavad pallima Kertu Laak ja Karolina Kibbermann ning sealses esiliigas Nette Peit ja Laura Parts, kes lõi käed kevadel esiliigas teise koha saanud Istres' naiskonnaga.

Koondise abitreener Andres Toobal nentis, et nüüd, kui välislepingud on tuumikul olemas, saavad naised mängida rahulikuma südamega ja seda näitasid ka Ungaris peetud kontrollmängud. Naiskond valmistub järgmise aasta koduseks EM-finaalturniiriks ja peatreener Orefice on teinud kõva töö, et mängijate tase uue klubihooajaga tõuseks.

"Selline kontaktide leidmine, välismaale saamine ja seal näitamine on peatreeneri üks väga suuri rolle ja ta teab, et kui nad seal mängivad, siis meil on järgmiseks aastaks natukene kindlam suvi tulemas," rääkis Toobal.

Uue nädala reedel ja laupäeval testib koondis oma vormi Paides, pidades kaks mängu Austria koondisega.

Vaata täispikka intervjuud Liis ja Kadi Kullerkanniga: