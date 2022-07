Aarna elust Ahvenamaal: väga ühtehoidev klubi ja saar

"See hooaeg on natukene üle kivide ja kändude läinud," tunnistas Aarna intervjuus ERR-ile. "Üks väga suur eesmärk on võita [2. oktoobril] Soome karikafinaal, kus me mängime HJK vastu."

EM-finaalturniiri ajal korraks koju Põlvamaale Akste külla vanemate juurde pääsenud Aarna mängib 30 000 elanikuga Ahvenamaal asuva Aland Unitedi naiskonna eest juba 2018. aastast alates, on korra tulnud tiimiga ka Soome meistriks ja kaks korda järjest karikavõitjaks.

"Väga kokkuhoidev, ühtehoidev klubi ja saar, sest see on nii väike koht, et siis kõik elavad ikka väga-väga kaasa," kinnitas Eesti koondislane. "Võistkonna sisekliima on alati hea olnud. Mis on Ahvenamaa puhul eriline: iga aasta tuleb täiesti uus sats peale, sest mängijad kogu aeg vahetuvad ja siis sa pead hooaja ettevalmistust nullist alustama."

Eesti koondise eest 26 väravat löönud ründaja saab Ahvenamaalt Soome meistriliiga mängudele sõites kõvasti loksuda nii laeva, rongi kui bussiga. "Alati algab võõrsilmängudel meie sõit niimoodi, et sõidame laevaga kas Helsingisse või Turku. Kui Helsingisse, siis oleme terve öö laevas ja kui Turku, siis viis tundi ja sealt bussiga edasi. Reisimist on väga palju, aga sellega harjub ära," tõdes Aarna.

Koondise ridades üle saja kohtumise pidanud Aarna mängib Aland Unitedis inglasest peatreeneri Steve Beeksi taktikepi järgi. "Ma ei ütleks, et ta üritab Inglise jalgpalli õpetada," sõnas Aarna. "Sellest saad aga kohe aru, kuidas ta trennis räägib ja juhendab; heas mõttes teistmoodi. Kuna võistkond vahetub igal aastal, siis väga tihti me muudame ka mänguplaani, oleneb vastasest. Võib öelda, et meie kindel suund sellel aastal on olnud, et üritame mängida läbi äärte, kuna meil on väga kiired ääred."