Uue nädala alguses toimuvad traditsioonilised jalgpalli suvelaagrid

Esmaspäeval, 1. augustil peetakse kuues eri paigas Eesti Jalgpalli Liidu ja Rimi suvelaagreid, kuhu on ennast kirja pannud 171 last.

Järgmisel nädalal, 1.–5. augustini toimuvad laagrid Avinurmes, Haapsalus, Väike-Maarjas ning Tallinnas Kotka staadionil, Maarjamäe kunstmuruväljakul ja Sportland Arenal, kus juhendavad lapsi kokku 22 treenerit.

Suvelaagrite projektijuhi Martti Pukki sõnul valmistab rõõmu, et 15. toimumisaastal on laagrite populaarsus endiselt kõrge. "Osalemisaktiivsus näitab, et laste jaoks on suvelaagrid olulisel kohal ning pakuvad neile jätkuvalt mängurõõmu. Meie jaoks on oluline, et noored saaksid võimaluse olla füüsiliselt aktiivsed ja teha seda lõbusas ja turvalises keskkonnas," lausus Pukk.

Laagri plaan näeb ette, et kõikidel päevadel (v.a ekskursioonipäev) algavad laagritegevused kell 9.30 ja lõppevad orienteeruvalt kell 17.00. Laagri viimane päev, reede, algab samuti kell 9.30, aga lõppeb kell 13.00. Laagripäev on jaotatud osadeks: hommikuti kerge treening ja mängud, millele järgnevad lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal. Laagri lõpus jagatakse väikeseid auhindu ja meeneid, mille lapsed saavad endale mälestuseks lõbusast suvenädalast.

Kolmapäeval, 3. augustil toimub suur ekskursioonipäev A. Le Coq Arenale, kus lastel on võimalik tutvuda rahvusstaadioniga ning kohtuda Eesti naiste ja meeste rahvuskoondiste mängijatega.