Kalev/Cramo sai uueks hooajaks meeskonna komplekteeritud

BC Kalev/Cramo andis laupäeval teada, et meeskonnaga lisandub 24-aastane ja 202 cm pikkune lätlane Zigmars Raimo ning ühtlasi on koosseis uueks hooajaks komplekteeritud.

Oma korvpalluriteekonda LMT Basketbola Akademijas alustanud mängumees veetis oma karjääri kaks esimest aastat Lätis, kus esindas lisaks eelpool mainitud klubile ka Riia VEF-i ja Läti Ülikooli meeskondi, kirjutab Kalev/Cramo oma kodulehel. Sealt edasi liikus ta NCAA esimesse divisjoni, kus liitus Hawaii Warriors meeskonnaga. Seal veetis ta neli hooaega, millest viimasel kahel oli kindel põhimees.

Ameerikast naastes liitus lätlane 2020/21 hooaja alguses Leedu meistriliiga meeskonnaga Pieno Zvaigzdes, kuid lahkus pärast kaheksat mängu meeskonnast ning liitus BK Liepajaga, kus veetis järgmised kaks aastat. Eelmisel aastal kuulus ta Liepaja põhimeeste hulka, kogudes 30 minutiga keskmiselt 11,4 punkti, 8,7 lauapalli ning 3,1 resultatiivset söötu.

Heiko Rannula kirjeldab uut täiendust kui agressiivset ja füüsiliselt tugevat mängijat, kes on väga hea lauavõitleja. "Kaitses on ta tänu oma heale füüsisele võimeline survestama ka tagamängijaid. Rünnakul on ta universaalne, mis annab meile palju käike juurde, näen tänu tema heale mängulugemisoskusele võimalust teda kasutada ka nii öelda point-forward positsioonil," lisas Rannula.

Klubi mänedžeri Ramo Kase sõnul on töise suve tulemusena meeskond juba juulikuuks komplekteeritud ja lisas: "arvestades sellega, et meie meeskonna liikmed on seotud ka koondisega, siis varajane komplekteeritus annab meile rohkem aega planeerida täpsemat töö- ja treeningkava augustikuuks. Järgmiste sammudena on oluline välismängijad Eestisse toimetada ning siis juba ühistreeningutega alustada."

"Üldjoontes oleme väga rahul meie meeskonna komplekteerituse üle ja jääme huviga esimesi mänge ootama. Esmalt valmistume FIBA Europe Cup kvalifikatsiooniturniiriks, enne mida on kõigil huvilistel meeskonda võimalik näha mõningatel sõpruskohtumistel," lisas Kask.

2022/23 hooajale läheb Kalev/Cramo vastu järgmises koosseisus: tagaliinis Martin Dorbek, Oleksandr Kovliar, Alterique Gilbert, Wes Van Beck, Kaspar Kitsing, eesliinis Hugo Toom, Artur Konontšuk, Tanel Kurbas, Kristjan Kitsing, Taavi Jurkatamm, Martins Meiers ja Zigmars Raimo.