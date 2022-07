Sappinenile jagus Poola kõrgliigas veerand tundi

Kohtumise ainsa värava lõi 61. minutil grusiin Tornike Gaprindashvili, kes teenis kolm minutit hiljem punase kaardi. Arvulist ülekaalu Piast aga väravaks realiseerida ei suutnud. 2020. ja 2021. aasta Eesti parim jalgpallur Sappinen pääses platsile 75. minutil, kui asendas Arkadiusz Pyrkat, vahendab Soccernet.

Piast on alustanud hooaega kahe kaotusega. Mitmed teise vooru kohtumised on veel pidamata, aga hetkel on lisaks Piastile kaks kaotust tabelis ainult Poznani Wartal.

Loe rohkem portaalist Soccernet.ee.