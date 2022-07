16-aastane Kalimullin viibib Hollandi kõrgliigaklubis testimisel

Kalimullin on löönud Eesti U-17 koondise eest üheksa mänguga seitse väravat. Esiliiga B-s on ta sel hooajal saanud kirja 13 tabamust. Ta on varem käinud testimisel Poolas Varssavi Legias ning Belgias Royale Union SG-s.

Utrecht on alates käimasoleva aasta jaanuarist Eesti poolkaitsja Rocco Robert Sheini koduklubiks.

18-aastane Ida-Virumaa Alliance'i ründaja Mihhail Orlov viibib testimisel Tšehhi esiliigaklubis Taborsko. Ründaja kolm väravat aitasid neljapäeval Taborsko U-19 võistkonna 5:4 võidule SK Votice üle.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.