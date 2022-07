Kalev/Cramo toob meeskonda noore tagamängija

Erkmaa Korvpallikoolis üles kasvanud noormängija, kes esindanud Eesti U-16, U-18 ja U-20 noortekoondiseid, on enamus oma karjääri veetnud Itaalia madalamates liigades. Eelmisel hooajal kuulus ta TalTech/Optibet ridadesse, kelle eest kogus ta Eesti-Läti ühisliigas mängus keskmiselt 15,6 minutiga 3,7 punkti, 1,1 lauapalli ja ühe resultatiivse söödu.

Kitsingu sõnul ootab ta võimalust niivõrd professionaalses klubis treenida ja mängida kui selleks on Kalev/Cramo. "Praegusel hetkel oma karjääriredelil tundsin, et see on minu jaoks õige samm. Klubi kõrged ambitsioonid ja uus peatreener tegi pakkumise saamisel otsustamise väga lihtsaks. Tuleval hooajal tahan olla abiks klubi eesmärkide täitumisel ja isiklikus plaanis areneda korvpallurina," rääkis Kitsing klubi kodulehele.

Peatreener Heiko Rannula kirjeldab Kitsingut kui potensiaaliga pikka mitmekülgset tagamängijat, kuid lisas: "Nüüd on tal vaja tööd teha, et saada füüsiliselt tugevamaks ja teha korralik samm meestekorvpalli."

Meeskonna nimekirja kuulub hetkel 11 mängijat. Lisaks Kaspar Kitsingule ka Kristjan Kitsing, Hugo Toom, Artur Konontšuk, Taavi Jurkatamm, Tanel Kurbas, Martin Dorbek, Wes van Beck, Alterique Gilbert, Martins Meiers ja Oleksandr Kovliar.