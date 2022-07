Soli: mõnedel hetkedel olime tulemuslikud, kuid kõik ei õnnestunud päris soovitud määral

Võrkpalli rahvusmeeskonna kaks viimast kontrollmängu Soomega enne järgmisel nädalal algavat EM-valikturniiri lõppesid selge kaotusega. Teist päeva järjest jäädi põhjanaabritele alla 0:3, geimides saadi 18, 22 ja 19 punkti. Nagu eilegi, võideti kahest lisageimist üks - numbriliselt 25:21 -, kuid teine kaotati.

"Mõnedel hetkedel olime tulemuslikud, kuid kõik ei õnnestunud päris soovitud määral. Meil on veel nädal aega, et keskenduda oma mängule ja minna siis Belgia vastu pisut suurema enesekindlusega," kommenteeris koondise peatreener Fabio Soli.

Kogenumatest mängijatest saavad valikturniiril ehk meeskonda aidata vigastusest paranevad Robert Täht ja Renee Teppan - mõlemad tegid reedel kaasa soojenduse, kuid ei mänginud.

"Hüppan juba ja teen kõiki elemente, mänguliselt veel mitte. Aga uuel nädalal on plaani liikuma hakata - teha mängulist trenni. Loodetavasti olen valikmängudeks rivis. Seda, kas nüüd esimesed mängud mängin, on pigem kahtlane," sõnas Täht.

Peatreeneri valikus on EM-valikturniiriks paarkümmend mängijat, neist enamus pigem vähese koondisekarastusega. "Paljudel mängijatel on valikturniir esmane kogemus sellisel tasemel. Neile pole olukord lihtne. Meil on vanemast grupist paar mängijat, kes näitavad eeskuju. Aga peame mõistma, et kui tahame võistelda kõrgel tasemel, peame tunnetama, et kaasnev pinge on normaalne. Kui ei tunta pinget, ei mängita ka millegi nimel," rääkis Soli.

Koondis alustab EM-valikturniiri 7. augustil Kalevi spordihallis Belgia vastu, veel on grupis Fääri saared. Valikturniiri mänge näitab otseülekandes Eesti Rahvusringhääling.