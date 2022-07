Voolaid: loodetavasti saame Eesti jalgpalliajalukku ridu juurde kirjutada

Paide linnameeskond pakkus Konverentsiliiga teise eelringi kordusmängus täismajale Pärnu Rannastaadionil tõelise põnevusmängu. Kahe mängu kokkuvõttes jäid väravad vastasseisus Armeenia klubi Araratiga mõlemal löömata ja nii tuli Paidel teist korda järjest sarjast edasipääsu penaltiseerias otsida.

Teist korda järjest ka edukalt - kui Tbilisi Dinamo alistati esimeses ringis 6:5, siis Araratist saadi tänu Mihkel Aksalu tõrjele neljapäeval jagu 5:3. "Hing ihkas seda normaalaja võitu, meil treeneritel on ka samasugused närvid nagu mängijatel, ega seda lisaaega ja penalteid ei ole kellelgi lihtne üle elada, meil on lihtsalt väga hea kogemus all ja seisime seal väljaku ääres päris rahulikult," rääkis Paide peatreener Karel Voolaid.

"Mihkel ju oli väravas ja jälle needsamad külma peaga poisid läksid lööma, et mis seal ikka pabistada. Ega treenerid ei saa planeerida, et lähme penaltiteni, aga mida me planeerisime, oli küll see, et taga hoida see värav puutumatuna ja väga head meelt teeb, et kahes mängus meil see null taga püsis."

Paide jätkab nüüd oma euroteekonda Konverentsiliiga kolmandas eelringis Belgia suurklubi Brüsseli Anderlechti vastu. "Loodetavasti saame Eesti jalgpalliajalukku ridu juurde kirjutada ja kui praegu Floral ja Levadial ei ole kõige paremini õnnestunud, siis proovime seda lippu kõrgel hoida ja edasi rühkida nii, kuidas saame ja mängida väärikalt," lisas Voolaid.

FCI Levadia pingutas Malta klubi Hiberniansi vastu mehiselt. Kui vastased asusid 78. minutil mängu 1:0 juhtima, siis suutis Levadia vaid minut hiljem seisu Karl Rudolf Õiguse väravast viigistada. Otsiti ka võiduväravat, mis viinuks mängu lisaajale, paraku seda ei sündinud.

"Ühtepidi nagu jõudsime vastase kolmandikule, aga midagi sellist väga-väga ohtlikku me ei suutnud luua, et jääb meil natukene seal ees otsustavusest puudu veel hetkel," tõdes Levadia kapten Brent Lepistu.

Paide ja Anderlechti kohtumisest teeb järgmisel neljapäeval otseülekande ka ETV2.