Tarvas täiendas koosseisu Ukraina noortekoondislasega

19-aastane ja 205 sentimeetrit pikk Shymanskyi kuulus eelmisel hooajal Ukraina kõrgliigas BC Ternopoli ridadesse.

"Soovin tänada Tarvase klubi võimaluse eest korvpallurina edasi arenenda ning näidata oma potentsiaali nii Eesti-Läti ühisliigas kui ka koduses meistriliigas. Olen kursis, et Eesti korvpall ning siin toimetavad klubid on pidevas arengus ja et siin on väga sõbralikud inimesed. Annan endast parima, et klubi eesmärke täita ning enda oskusi arendada!" kommenteeris Shymanskyi klubi Facebooki lehel.

Eelmisel nädalal lõppenud U-20 A-divisjoni EM-turniiril olid Shymanskyi keskmised näitajad Ukraina koondise eest 23,7 minutit, 5,4 punkti ja 3,4 lauapalli.