Eesti käsipallinoored panid Läti eakaaslased ka teises kohtumises paika

Teise sõprusmängu alguspilt erines esimesest kohtumist märgatavalt. Noormehed olid enesekindlamad ning kuigi Läti koondis realiseeris esimestel minutitel oma visked väravateks edukamalt, siis juba kuuendast mänguminutist hakkasid eestlased eduseisu aina kasvatama ning eriti lähedale vastast enam ei lastud.

Esimeses mängus koguni seitse väravat visanud Hendrik Koks sõnas peale mängu: "Võrreldes esimese mänguga ei olnud teises mängus enam selliseid mõõnasid, kuigi vahepeal tundus, et me ei saa hakkama lätlaste väravavahiga, ei tagant ega joonepealt. Üldpilt tervikuna oli teises mängus kõvasti parem kui esimeses."

"Ei teagi, kas eile (neljapäeval - toim) oli kartus mängu ees, aga täna läks asi juba libedamalt. Väravavahid tegid oma töö nii täna kui eile väga hästi ära, ja täna oli kaitsest abi ka rohkem. Saime ka ääred mängu, kes eile jäid tagasihoidlikuks ja tegid ainult kiirrünnakuid, ning joone leidsime täna üles. Täna olime kõiges natuke paremad, ka rünnak tuli paremini välja. Eile mängisime natuke rohkem individuaalsemalt, täna rohkem meeskonnana," lisas Koks.

Peatreener Kalmer Musting sõnas, et kontrollmänge tundub enne EM-i siiski vähe olevat: "Kaks on mängitud ja kaks mängu on veel ees. Peame koosseisuga veel katsetama. Nagu eile juba välja toodi, siis esimene mäng oli rabe, täna oli olukord parem. Uuel nädalal mängime Riias, kontrollmängud on olulised."

Teises sõprusmängus panustasid väravatega järgmised koondislased: Alvar Soikka 6, Ilja Kosmirak, Arno Vare 5, Marcus Rättel, Karl Kramm 4, Randel Matthias Lepp 3, Madis Valk, Robin Liinsoo, Joonas Vassiljev, Artur Gur-Arje, Hendrik Koks, Urmas Rõuk 1.