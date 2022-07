Naiste käsipallikoondis alustas treeninglaagriga

"Kokkuvõttes oli eelmine hooaeg minule heaks kogemuseks. Kuigi kohati segasid vigastused, mis tekkisid äkilisest koormuse tõusust, siis viimastel kuudel suutsin siiski platsile naasta ja häid esitusi näidata," rääkis Gorbatsjova.

"Eelmisel aastal juhendas meie tegevust hispaanlasest treener, kellega meil klappis koostöö hästi. Nüüd on aga klubis ees ootamas treenerivahetus ning uue itaallase kohta mul hetkel veel palju infot ei ole. Järgmisest nädalast naasen klubi juurde ja siis saan kindlasti juba parema pildi ette," jätkas debüüthooajal 18 mänguga 78 väravat visanud eestlane.

"Eesti koondise laagrist on alati tore osa võtta. Koormused on meil hetkel madalamad, kui klubi juures, kuid see on ka arusaadav, kuna paljudel naistel on suvepuhkused selja taga ning töö alles algab. Usun, et see nädalavahetus on mulle heaks soojenduseks. Saan võistkondliku treeningu tunnetuse taas kätte, enne kui uuel nädalal Itaaliasse naasen," lõpetas 2021. aasta Eesti hooaja parim väravakütt.

Eesti naiste koondise jätkab treeninglaagris Kallastel, kus suurem rõhk on füüsilisel koormusel ning kogunemine lõpetatakse laupäeval päädivate Eesti rannakäsipalli meistrivõistlustega Alatskivil.

Eesti naiste käsipallikoondis treeninglaagriks:

Alina Molkova (Lissaboni Benfica/Portugal)

Polina Gorbatsjova (AC Life Style Erice/Itaalia)

Angelika Šalk

Anastassia Volkova

Anastassia Bušina

Maria Mironova

Inga Bušina

Darja Belokurova (kõik Reval-Sport/Mella)

Maarja Treiman

Eliisabet Põldver (mõlemad Aruküla/Mistra)

Teele Utsal

Kerli Jõks

Gertu Jõhvikas

Laura Kärner

Simona Koppel

Johanna Kalgan

Marjette-Maie Müntser (kõik HC Tabasalu/Audentes)

Angelina Samoylova

Valeria Pavlenko

Diana Laosaar (kõik Reval-Sport/Kopli)

Peatreener: Taavi Tibar

Treenerid: Merit Moro ja Ella Kungurtseva

Mänedžer: Sten Toomla

Füsioterapeut: Triin Kont