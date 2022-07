Naiste Tour de France'il toimus jõhker massikukkumine

Esimest korda peetava naiste Tour de France'i viiendal etapil juhtus jõhker massikukkumine, mille tagajärjel said paljud ratturid viga. Sõidu võitis Lorena Wiebes (Team DSM).

Wiebes tõestas, et ta on naiste Tour de France'il tugevaim sprinter, saavutades ülekaaluka võidu viiendal etapil. Maailmameister Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) sai teise koha. Üldliidrina jätkav Marianne Vos saavutas kolmanda koha, kaotades enne finišit oma Jumbo-Visma naiskonnakaaslased, mis tähendas, et Vos pidi üksinda oma lõpusprindi tee leidma.

Vos sai kolmanda koha eest neli boonussekundit ning edestab teisel kohal paiknevat Silvia Persicot (Valcar-Travel&Service) 20 sekundiga.

Kui jäänud oli veidi üle 40 km, toimus peagrupis massikukkumine. Tulemuseks oli tohutu ratturite kuhi ja kuigi enamik sõitjaid suutsid rattad püsti tõsta ja edasi sõita, said siiski paljud vigastada. Neist kõige hullemini sai viga Emma Norsgaard Bjerg, kes oli sunnitud võistluse katkestama.

Intsidendiga olid seotud ka Lotte Kopecky (SD Worx) ja Marta Bastianelli (AÜE-Team-ADQ), kellest esimene vajas mehhaanilist abi ja teine ​​oli seotud käevigastusega. Nad oleksid kindlasti lootnud sprindietapil finišis võidule konkureerida.