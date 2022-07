Swiatek jätkas võiduseeriat ja jõudis kodusel turniiril veerandfinaali

Swiatek võitis Poola lahtistel 6:3, 6:2 Gabriela Leed (WTA 146.). Swiatek pole liivaväljakul matši kaotanud alates 2021. aasta Prantsusmaa lahtiste kaheksandikfinaalist, kus ta kaotas Maria Sakkarile.

Kohtumises Leega oli hetki, kus seis oli esimeses setis geimidega 3:3 viigis, enne kui 146. asetusega mängija tegi topeltvea, mis avas Swiatekile võimaluse, mille ta ära kasutas.

Poola staar alistas kolmapäeval esimeses voorus kaasmaalase Magdalena Frechi 6:1 6:2.

Järgmisena ootab Swiatekit viienda asetusega Caroline Garcia (WTA 45.), kes alistas Elisabetta Cocciaretto (WTA 105.)

Paar läheb vastamisi reedel, et võidelda poolfinaali pääsu eest.

