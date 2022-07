Maailma paremikku kuuluv tõkkejooksja sõlmis lepingu NFL-i klubiga

Üheksa päeva pärast kergejõustiku maailmameistrivõistluste kullast ilmajäämist vahetas ameeriklane oma jooksunaelikud jalgpallijalatsite vastu.

Allen, kes mängis kolledžis Ameerika jalgpalli, liitus sel nädalal Philadelphia Eaglesiga, lootes pääseda nende meeskonda 2022. aasta NFL-i hooajaks.

"See juhtub nüüd või mitte kunagi, sest ma ei taha liiga vanaks saada," ütles 27-aastane Allen.

Esimesel aastal Oregoni ülikoolis sai Allen kirja 41 söötu 684 jardi ja seitse touchdown'i, enne kui hakkas keskenduma kergejõustikule.

Ta tuli kolmekordseks riigi meistriks ja saavutas 2016. aastal Rios viienda ja eelmisel aastal Tokyo 2020. aasta mängudel neljanda koha.

Kuna aga NFL-i karjääri jätkamiseks hakkas aeg otsa saama, osales ta aprillis Oregonis profipäeval, mil NFL-i pääseda soovivad sportlased saavad enne draft'i muljet avaldada.

Allen tegi just seda, joostes 40 jardi 4,35 sekundiga, et teenida kutse järgmisel nädalal Eaglesi treeningukeskusesse.

Päev pärast visiiti sõlmis ta kolmeaastase lepingu kui värbamata uustulnuk.

Esmalt oli tal siiski võimalus kergejõustikust säravalt lahkuda, kuna tänavused maailmameistrivõistlused peeti samal Oregoni rajal, kus ta mängis kolledžis.

Tähed tundusid joonduvat, kuna Allen jooksis käimasoleval hooajal välja läbi aegade paremuselt kolmanda aja 12,84.

Ent pärast seda, kui Allen pääses Eugene'i MM-i finaali neljanda kiireima ajaga, diskvalifitseeriti ta valestardi tõttu kõige väiksema võimaliku varastamisega.

Tema reaktsiooniaeg oli 0,099 sekundit, mis on lubatust kõigest 0,01 sekundit kiirem.

"See on masendav," ütles Allen. "Kuid ma tean, et mul on maailma kiireim reaktsiooniaeg."

Allenil oli nädal aega, et seda tagasilööki seedida ja valmistuda jalgpalli juurde naasmiseks.

Olles viimati mänginud 2016. aastal oma viimasel aastal Oregonis, peab ta vaeva nägema, et teenida koht Eaglesi 53-liikmelises meeskonnas.

"Hea asi on see, et ma pole NFL-is kuus aastat kaotanud ja olen ilmselt kiirem ja sportlikum, kui ma kunagi olen olnud," rääkis Allen eelmisel nädalal Dan Patrick Show'l.

Kuigi tema lepingu väärtus on 2,5 miljonit dollarit, on Allenile meeskonda mitte pääsemisel tagatud vaid 40 000 dollarit, seega ei loobu ta veel kergejõustikust.

"Minu eesmärk on olla läbi aegade parim tõkkejooksja ja mul on veel võimalus seda teha," lisas ta. "Ja minu eesmärk on mängida NFL-is ja aidata Eaglesil võita Super Bowl."