Barcelona napsas Chelsea eest Prantsuse kaitsja endale

Hispaania klubi Barcelona on kinnitanud kokkuleppe sõlmida leping Sevilla kaitsja Jules Koundega.

23-aastane Prantsusmaa koondislane pidi sel nädalal 55 miljoni naela eest Chelseasse siirduma. Kaitsja jääb nüüd aga La Ligasse pärast seda, kui Barcelona saavutas kokkuleppe mängijaga lepingu sõlmimiseks.

"Tehingu ametlik olemus sõltub sellest, kas mängija läbib meditsiinilise kontrolli ja sõlmib lepingu," seisis klubi kodulehel.

Hiljuti liitusid Barcelonaga Robert Lewandowski ja Raphinha, kes tulid meeskonda vastavalt Müncheni Bayernist ja Leeds Unitedist.

Lisaks tulid Hispaania klubisse veel Frank Kessie AC Milanist ja Andreas Christensen Chelseast. Chelsea otsib lisajõude kaitseliini, kuna ka nende kaitse tugitala Antonio Rüdiger lahkus Madridi Reali.

Chelsea on juba kaitsesse toonud Napolist Kalidou Koulibaly, kuid arvati, et klubi on lähedal ka Kounde palkamisele, kuni ilmusid teated, et Barcelona kavatseb ise hoopis Prantsusmaa kaitsjaga lepingu sõlmida.

Keskkaitse on Barcelona jaoks pikka aega olnud probleemiks, kuna Gerard Pique läheneb oma karjääri lõpule ja Samuel Umtitil on vigastusprobleemid.