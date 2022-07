Võrkpallikoondis võitis Soome vastu viiest geimist vaid ühe

Neljapäeval Kalevi spordihallis toimunud esimeses kontrollkohtumises Soome vastu, pidi Eesti koondis 0:3 kaotuse vastu võtma. Geimid kaotati seisudega 18:25, 23:25 ja 24:26.

Mängus peeti ka kaks lisageimi, millest esimese võitis Soome koondis 25:21. Teises lisageimis jäi peale Eesti 25:23.

Korduskohtumine toimub reedel algusega kell 16.30.

Neljapäevase mängu statistika:

Kolm geimi diagonaalina tegutsenud Timo Tammemaa oli 15 punktiga (+9) Eesti resultatiivseim, üheksa punkti (+6) panustas kaks geimi mänginud Kevin Saar ja kaheksa punkti (-2) Karli Allik. Soome meeskonna edukaim oli rünnakul 16 punktiga (+11) Antti Ronkainen, vahendab Volley.

Eesti teenis blokiga 12 punkti, Soome 10. Servijoone tagant said eestlased kaheksa ja soomlased viis punkti. Vastuvõtt oli 53% vs 41% parem Eestil, rünnak 50% vs 45% aga Soomel.

Eesti algkoosseis: Robert Viiber, Timo Tammemaa, Stefan Kaibald, Märt Tammearu, Mart Naaber, Henri Treial, liberod Silver Maar ja Johan Vahter.

Eesti jäi avageimis põhjanaabrite vastu 2:7 kaotusseisu ja peatreener Fabio Soli kasutas mõtlemisaega. Avageimi keskel (Soome 12:7 eduseisul) vahetas Markkus Keel välja Viiberi. Eesti jäi selles vaatuses kehva alguse järel tagaajajaks, Kaibaldi tagaliinirünnak vähendas vahe viiepunktiliseks (11:16), ent kaks järgmist punkti kuulusid vastasele ja taas kasutati mõtlemisaega. Avageim läks kindlalt Soomele 25:18. Tammemaalt Eesti edukaimana kuus punkti. Eesti vastuvõtt oli 60 ja rünnak 46%, Soomel 42 ja 54%.

Teises geimis alustasid meie poolelt samad mehed, kes esimese lõpetasid. Eestlased jäid Nuutti Niinivaara serviässast 3:6 kaotusseisu, ent Tammemaa äss kahandas vahe minimaalseks 5:6 ja bloki järel jõuti 9:9 viigini. Geimi lõpuni mindi tasavägise võitlusena, kus soomlastel siiski 1-2-punktiline edu oli. Eesti viigstas 20:20, ent uuesti sai Soome kahega ette (22:20) ja Soli võttis mõtlemisaja. Geimi lõpus tuli Keele asemel tagasi platsile Viiber. Lõpuks kuulus teinegi geim Soomele tulemusega 25:23. Eesti resultatiivseim oli Tammemaa, kes panustas viis punkti. Kodumeeskonna vastuvõtt oli 48%, rünnak 44%, Soome samad näitajad vastavalt 43 ja 63%.

Kolmandas geimis jätkati koosseisuga: Keel, Tammemaa, uue mehena sekkus Albert Hurt, Kaibald, Treial, Naaber, liberod Maar ja Vahter. Ka seda geimi alustasid paremini vastased, minnes juhtima 5:2 ning Soli saatis Kaibaldi asemel platsile Kristo Kollo. Eesti blokk seadis jalule 6:6 viigi. Mängu ühe pikema pallivahetuse järel teenis punkti Hurt, viies Eesti juhtima 12:10. Veel üks väga pikk ja ilusat kaitsemängu täis pallivahetus lõppes soomlaste eksimusega ja Eesti sai kolmepunktilise edu (13:10). See aga sulas 14:14 viigiks ja õige pea said soomlased omakorda 17:16 juhtima. Geimi lõpus viis Antti Ronkaineni serviäss põhjanaabrid ette 20:18 ning Eesti peatreener kutsus mängijad platsi äärde. Geimi lõpus vahetas Tammearu välja Hurda. Kollo serviässa järel oli Soome edu 22:21, ent Eesti suutis blokipunktist 23:23 viigini jõuda. Järgmise punkti võitsid soomlased, ent Tammemaa luhtas matšpalli – 24:24. Geim siiski Soomele, tulemuseks 26:24. Tammemaa ja Hurt tõid kumbki 4 silma. Eesti vastuvõtt 50 ja rünnak 36%, Soomel 32 ja 42%.

Neljanda geimi algkoosseis: Renet Vanker, Renee Teppan, Kevin Saar, Karli Allik, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, liberod Maar ja Vahter. Uued mehed alustasid hea emotsiooniga, minnes Saare rünnaku ja serviässa järel 8:7 ette. Saaremaa temporünnak seadis tabloole seisuks 11:9, kuid varsti oli omakorda punktiga peal Soome (12:11). 16:16 viigiseisult päästis Saar ära raske palli ja Tepppan pani vastase rünnakule bloki ette. Geimi lõpus olid taas kindlamad soomlased ja 21:23 kaotusseisul kasutas Soli veel mõtlemisaega. Geim taas Soomele 25:21.

Viies vaatus jätkus samade meestega, vaid Teppanit asendas Valentin Kordas. 9:9 viigiseisult ründas edukalt Kordas, viiginumbrid olid tablool veel seisul 11:11. Alliku serviäss viis Eesti ette 14:12 ja meie blokk seadis jalule 19:16 eduseisu, ent Soome serviäss kahandas vahe minimaalseks (19:18) ja Soli võttis mõtlemisaja. Allik lõi veel ühe ässa seisul 21:21 ja Saar realiseeris punktiks järgmise rünnaku – 23:21 Eestile. Nüüd kasutas time-out'i soomlaste peatreener Joel Banks. Eesti teenis esimese geimpalli pika ja võitlusliku pallivahetuse järel, ent realiseerimisega jäädi hätta ja 24:23 eduseisul kasutas Soli veel mõtlemisaega. Geimi lõpetas Saare edukas rünnak – 26:24 Eestile.

Eesti koosseis tänases mängus:

Sidemängijad: Markkus Keel, Renet Vanker, Robert Viiber

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Renee Teppan, Timo Tammemaa

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kristo Kollo, Stefan Kaibald, Kevin Saar, Märt Tammearu, Karli Allik

Temporündajad: Henri Treial, Alex Saaremaa, Mihkel Varblane, Mart Naaber

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter