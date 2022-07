Olümpiapronks hüppas pärast kergejõustiku MM-i üle

BBC sõnul hüppas Perez üle tagasiteel USA-s Eugene'is toimunud kergejõustiku maailmameistrivõistlustelt. Perez kasutas Kuuba delegatsiooni eest põgenemiseks vahemaandumist Miamis. Kuubalanna asukoht ei ole teada.

Teine Kuuba delegatsiooni liige, füsioterapeut Carlos Gonzalez, põgenes Pereziga samal päeval ning MM-il osalema pidanud odaviskaja Yiselena Ballar kasutas paar nädalat tagasi samuti Miamit, et Kuubast põgeneda.

Kuuba ametnikud nimetasid nende põgenemist "tõsiseks distsiplinaarseks rikkumiseks". Kuuba sportlastel on pikka aega olnud kombeks kommunistliku võimu all olevalt saarelt välismaal võisteldes lahkuda, kuid riigi süvenev majanduskriis on põgenejate arvu märgatavalt tõstnud.

Ainuüksi sel aastal on ülejooksnud maadluse olümpiavõitja Ismael Borrero, Tokyo olümpiamängudel kaugushüppes hõbemedali võitnud Juan Miguel Echevarria ja kuldmedali võitnud kanuusportlane Fernando Jorge.

Kuuba ametnikud on põgenenud sportlasi süüdistanud ahnuses. "Mul on neist kahju, sest nad vahetavad oma vormi mistahes rahalistel põhjustel," ütles juunis Kuuba kergejõustikuliidu president Alberto Juantorena.

Tippsportlaste lahkumine on avaldanud märgatavat mõju Kuuba positsioonile medalitabelites. Näiteks Eugene'i MM-il tegi Kuuba oma kõigi aegade halvima tulemuse - nad ei võitnud ühtegi medalit. Suurim medalilootus oli olümpiapronks Perez, kes läks Eugene'i, et kaitsta oma maailmameistritiitlit, kuid jäi lõpuks seitsmendaks.