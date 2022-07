Tartu Ülikool tõi korvi alla Slovakkia koondise noore tsentri

Tartu Ülikool Maks & Moorits lisas oma mängijate koosseisu 217 sentimeetri pikkuse ja 21-aastase Slovakkia koondislase Tomaš Pavelka, kes on klubikorvpalli seni mänginud Hispaania esiliigas.

Tartu peatreener Nikolajs Mazurs näeb noores slovakis potentsiaali. "Tomaš Pavelka on perspektiivikas mängija, kelle suurus ja visete blokeerimise vaist peaks meie korvialust korralikult kaitsma. Loodame, et stabiilse mänguajaga areneb ta mängijana järgmisele tasemele ja on meeskonnale kasulik," sõnas Mazurs.

Pavelka korvpallitaust on seotud Tšehhi ja Hispaaniaga. GBA Praha Sparta süsteemis üles kasvanud Pavelka on alates 2018/2019 hooajast mänginud Hispaanias. Pärast kahte hooaega Valencia duubelmeeskonnas EBA liigas sai ta 2020/21 hooajal Hispaania esiliigas (LEB Gold) TAU Castello särgis 23 mängu keskmisteks näitajateks 16 punkti ja üheksa lauapalli.

Eelmisel hooajal esindas ta samas liigas kahte klubi: Palencia eest tegi kaasa 11 mängu ning kogus neis keskmiselt 3,3 punkti ja 1,9 lauapalli. Poole hooaja pealt liitus ta Palma meeskonnaga ning sai seal 23 mängu keskmisteks 10,2 punkti ja 7,7 lauapalli.

Sel suvel on Pavelka esindanud ka Slovakkia rahvuskoondist. Neljas MM-i kvalifikatsioonimängus olid tema keskmisteks näitajateks kolm punkti ja 3,5 lauapalli. Parima mängu tegi ta Läti vastu, kui viskas 11 punkti ja võttis seitse lauapalli.

Pavelka jõuab Tartusse augusti alguses, meeskond koguneb täiskoosseisus augusti keskel.