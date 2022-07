Elvas leiab aset Eesti esimene Liikumis- ja Spordifestival

Tegemist on küllaltki mastaapse üritusega. Elva ootab festivalile rohkem kui 5000 inimest, kusjuures tegevusi peaks jätkuma kogu perele.

Festivali planeerimine algas Elva valla spordijuhi Madis Šumanovi sõnul 2020. aastal, algselt konverentsina mõeldud üritusest on kasvanud välja midagi tunduvalt suuremat. Omavahel teevad koostööd lausa kuus maakonda. Festivalil saab näha ja proovida kokku 35 erinevat spordiala.

Nädalavahetuse programmist räägib festivali projekti juhtiv Martin Thomson. "Kõige suuremate rahvusvaheliste üritustena on meil kavas 3x3 korvpalliturniir, kus on koos kogu Baltikumi paremik, ning rulavõistlus Elva Slam, kuhu tulevad juba maailmas nime teinud rulatajad. Kõige suurema osalejate arvuga on Elva rattamaraton, mille starti tuleb üle tuhande ratturi. Toimub ka takistusjooks, mis algab südaöösel ja lõpeb hommikul kell 12."

"Lisaks sellistele suurtele võistlustele on meil palju tegevusi ka harrastajatele. Tooksin välja näiteks seebihokiturniiri, kus igaühel on võimalik ennast libedal väljakul proovile panna. Veel on kavas suusasprint rullsuuskadel. See on 100 meetrit ja 1 vs 1 ehk võitja pääseb edasi. Jälle midagi igale külastajale, et sa ei pea olema üldse palju spordiga kokku puutunud, et seda teha, aga saad ennast ikkagi proovile panna. Et oleks tegevusi ka erinevatele vanusegruppidele, siis on meil väikelaste võimeline, kus on kohal mudilased, kes käivad alles lasteaias ja seejärel ka eakate võimlemine. Meil on programmis kõigile midagi."

"Ootame üle 5000 osaleja. Programm on väga tihe, et meil on ka võitluskunstide tutvustus, kus inimesed saavad tutvuda judo, maadluse, kikkpoksi ja paljude teiste võitlussportidega. Samuti jõuvõistlus, kus on kohal Eesti kõige tugevamad rammumehed ja õhtu lõpetab vägev kontsert," lisas Thomson.

Pühapäeval toimuvat rahvusvaheline konverentsi modereerib Elva valla spordijuht Madis Šumanov. Ta ütleb, et üritus on suunatud kõigile spordi- ja liikumissõpradele.

Eestlastele on konverentsil esinejatest tuttav muidugi kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter, kes räägib sellest, kuidas jõuda tippu. Tegeletakse veel psühholoogiaga, erivajadustega lastega ja antakse edasi rahvusvahelisi kogemusi. Šumanov toob aga omalt poolt välja kaks põnevat esinejat.

"Üks on Tadas Vasiliauskas, kes on Kaunase linna spordijuht. Ta on üsna kireva taustaga ja ta tuleb rääkima, kuidas Kaunases korraldatakse spordiüritusi. Kui ma tal ise külas käisin, siis oli Kaunases tulemas olümpiapäev, kus tehti ühe päevaga 100 erinevat olümpiaala."

"Lisaks sellele räägib ta, millised on Kaunase edasised plaanid. Siit on palju õppida meie linna- ja omavalitsustel, et millised on tänased trendid ja mida tegelikult arendatakse. Kas ehitatakse staadione ja välijõusaale või tehakse pumptracke, parkuurialasid või rulaparke, et kuhu tahavad noored minna ja mis neid tõmbab."

"Teine esineja on Lasse Kjær, kes on tulnud läbi suure kadalipu Taani e-spordimaailmast. Tema on selle juures olnud algusest peale ja ta on üle kaheksa aasta uurinud, kuidas e-sporti Taanis nii-öelda legitimeeriti ja kuhu on see tänaseks välja jõudnud. Näiteks, millise panuse andis Taani peaminister või kuidas tekkis tippvõistkond, kes hakkas võitma miljonieuroseid turniire. Hetkeseisuga on Taanis üle 400 e-spordiklubi ja seal on nii, et noored tulevad trenni kohale ja see pole ainult arvutis istumine, vaid praktiseeritakse ka füüsilisi ja psühholoogilisi harjutusi."

Elva Liikumis- ja Spordifestival algab laupäeval kell 10.00. Festivali üritused toimuvad Verevi rannas, Elva linnastaadionil ja spordipargis, Arbi järve ääres ja keskväljakul, Tartumaa Tervisespordikeskuses, Elva Spordihoones, Discgolfipargis, Annikoru puhkepargis ja Elva Nike Arenal.