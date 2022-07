Tartu tõi tagaliini energilise ameeriklase

Tartu meeskonna peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul on McCloud mänginud kõikides oma varasemates meeskondades tähtsat rolli ja seda oodatakse temalt ka Tartus.

"Meil on hea meel teda oma meeskonnas tervitada. Usun, et ta teeb oma karjääris järgmise sammu nii mängija kui isiksusena. Ta on energiline mängija, kes suudab teistele võimalusi luua ja ka ise skoorida, lisaks on ta väga motiveeritud Tartus mängima ja see on mängijate valikul väga oluline," sõnas Mazurs.

"McCloud on profina mänginud kolm hooaega ja kõikides meeskondades olnud võtmemängija. Usume, et temast saab ka meie meeskonnas tähtis lüli."

Texasest pärit Jalan McCloud on pärast USA East Tennesse State ülikooli mänginud profikorvpalli kolm hooaega. Hooajal 2018/2019 kogus ta Suurbritannia liigas Bristol Flyersi ridades 15,3 punkti ja neli korvisöötu.

Seejärel mängis McCloud VfL Kirchheimi mängujuhina hooaja Saksamaa Pro A liigas ning sai seal kirja keskmiselt 16,7 punkti, 3,1 korvisöötu ning 2,9 lauapalli.

Mulluse hooaja pallis ameeriklane Portugali meistriliigas ning CAB Madeira särgis oli tema keskmiseks punktisaagiks 17 punkti, millele lisaks ta andis ka 4,7 korvisöötu ja võttis 3,4 lauapalli.

McCloud peaks Tartusse jõudma augusti keskel, kui alustatakse hooaja ettevalmistust täiskoosseisus meeskonnaga.

18-aastane ja 195cm pikkune talent Aleksander Tassa on Tartus mänginud juba kolm hooaega ning sõlmis nüüd klubiga 1+1 kokkuleppe. Sel aastal keskkooli lõpetav Tassa sai mullusel hooajal meeste Esiliigas kirja 13 mängu ja kogus neis keskmiselt 16,5 punkti ja 3,4 lauapalli. Korvpalli meistriliigas pääses ta platsile kuues mängus.

Sel suvel on Tassa üks U-18 koondise eeldatavatest liidritest ning koondis alustab Rumeenias Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni finaalturniiri sel reedel.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on sõlmitud kokkulepped kaheksa mängijaga: tagaliinis on lisaks McCloudile ja Tassale olemas Märt Rosenthal, Robin Kivi ja Oliver Suurorg, ääremängijatena on meeskonnas ukrainlane Andri Voinalovõtš ja Patrik Saal ning korvialuse jõuna Emmanuel Wembi. Komplekteerimisega tegeletakse hoogsalt ning peagi on oodata teateid täiendustest.