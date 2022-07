Naiste Meistriliigas saab näha liidrite heitlust

Flora naiskonnal on praeguse seisuga selja taga 13 kohtumist ning nendega on kogutud maksimaalsed 39 punkti. Sportingu saldos on 11 mängu ja 28 punkti. Omavahel on tänavu peetud juba kolm kohtumist. Hooaja avamängus ehk Superkarikafinaalis jäi Flora peale tulemusega 3:0. Mai alguses toimunud liigamängus alistas Flora vastased 6:1 ning karikavõistluste poolfinaalis teeniti 2:0 võit. Sporting on korra saanud ka ise Flora vastu võidurõõmu tunda, kui mullu augustikuus toimunud kohtumises oldi neist 1:0 paremad.

Flora väravavahtide treener Mattias Traublum: "Eelnevad mängud Saku vastu on alati põnevad ning võitluslikud olnud ja sama on oodata ka sellest mängust. Meie eesmärk on väljakul omad ülesanded maksimaalselt hästi ellu viia, et tulemus oma kasuks pöörata."

Ründaja Lisette Tammik: "Eelmine aasta umbes samal ajal näppas Saku meilt tähtsaid punkte, seega peame eriti hoolsad olema, sest ei tahaks lasta ajalool korduda. Meie jaoks on tähtis mängida oma mängu ja võtta maksimumi, milleks on kolm punkti ning tabeliseisu kindlustamine."

Sportingu ründaja Hanna-Lisa Kuslap: "Natuke vähem kui aasta tagasi õnnestus meil Floralt esmakordselt kolm punkti võtta. Oleme trennides ja mängudes kõvasti vaeva näinud, et seda tulemust korrata. Jookseme väljakule eesmärgiga jätta endast kõik sinna."