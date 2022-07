Luis Suarez liitub oma lapsepõlve klubiga

Uruguay jalgpallikoondislane Luis Suarez avalikustas, et naaseb lapsepõlveklubisse Nacional. 16 aastat tagasi lahkus Suarez kodumaa pinnalt Euroopasse.

35-aastane mees tuli läbi Nacionali akadeemia, kuid lahkus klubist 2006. aastal, liitudes üheks hooajaks Hollandi meeskonna Gröningeniga, enne kui ta siirdus Ajaxisse.

Järgnes muljetavaldav periood Liverpoolis ja pärast kuut edukat hooaega Barcelonas siirdus ta 2020. aastal Madridi Atleticosse.

Ründaja aitas Atleticol võita La Liga hooajal 2020-21, lüües 21 väravat, kuid viimasel hooajal ei olnud Suarez nii heas hoos ning otsis pärast lahkumist uut klubi.

Mängijat seostati Aston Villaga, kelle peatreeneriks on Suareziga Liverpoolis koos mänginud Steven Gerrard. Samas veel teisipäeval väitis Hispaania ajaleht Marca, et ka LAFC ja Seattle Sounders on Suareze jaoks potentsiaalsed valikud.