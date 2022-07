Liisa Soomets: Maroko etapi ära jäämine oli päris kurb

Eelmisel nädalal oleks pidanud Eesti viimaste aegade parim naiste rannavolleduo Heleene Hollas ja Liisa Soomets osalema oma esimesel tugevuselt teise ehk Challenge taseme etapil Marokos. Õnnetul kombel naiste lend tühistati ning just Itaalias turniiri lõpetanud eestlannad olid sunnitud Maroko etapist loobuma.

Hoolimata reisiväsimusest ja nördimusest osalesid Hollas ja Soomets nädalavahetusel hoopis Kloogarannas toimunud kodusel GP-sarja etapil, mille nad ka kindlalt võitsid.

"Pigem ei ole prioriteet see, et me Eestis mängiks väga hästi. Siis ta ikka on logisev siin, aga minu arust see turniir oli üllatavalt hea meie kohta. See Maroko ära jäämine oli päris kurb lõpuks, et see oleks olnud meil esimene Challenge´i etapp, nii-öelda tase kõrgem siis. Aga lõpuks ju nii pidi minema," rääkis Soomets.

Ootamatult koju tagasi lendasid Hollas ja Soomets Itaaliast, kus nad osalesid kolmel järjestikusel Futures taseme MK-etapil. Kaks esimest sealset turniiri eestlannadel ebaõnnestusid, kuid koduste motivatsioonisüsti järel saadi Itaalia viimasel etapil kaela suisa hõbemedalid.

"Kuna me olime juba kolmandat nädalat Itaalias, siis see läks meilegi üllatuslikult hästi. Kaks esimest nädalat ütleme nii, et ebaõnnestusime. Aga peale teist võistlust tegime kõne kodustega, treeneritega ja nad süstisid meile motivatsiooni ja kindlust. Võtsid pinged maha. Võtsime mäng korraga ja niimoodi see hõbe tuligi," meenutas Hollas.

Kolmapäeval sõidavad Hollas ja Soomets Sloveeniasse Ljubljanas toimuvale Futures taseme MK-etapile, Eesti esiduo alustab otse põhiturniirilt.