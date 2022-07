Noor Eesti korvpallur paneb end proovile Saksamaal

"Valisin Tigersi, sest siin saan töötada Saksamaa ühe parima noortetreeneri käe all. Lisaks jättis mulle kohapeal kõik väga hea mulje. Siin on palju näljaseid mängijaid, kes tahavad areneda. See on täpselt see, mille poole püüdlen," rääkis 198 cm pikk tagamängija klubi kodulehele.

Lehe hakkab kandma särginumbrit 42 ja saab mänguaega nii regionaalliigas kui ka esiliigas. "Gerrit on põnev ja suure arengupotentsiaaliga mängija. Ta peaks läbi regionaalliiga jõudma professionaalsele tasemele," sõnas Tigersi tegevjuht Jascha Maus.

"Ta on jätkuvalt väga noor, kuid tal on pikkust 198 sentimeetrit. Oma ea kohta on ta heas füüsilises vormis ning ta suudab treeningkoormusi taluda. Kui ta teeb hea arenguhüppe, siis on meil tulevikuks väga põnev mängija olemas," lisas meeskonna peatreener Danny Jansson.

Mullustel Eesti U-18 meistrivõistlustel viskas Lehe Audentes SK/Tallinna Ülikool/TSK eest mängus keskmiselt 11,9 punkti ja võttis 8,8 lauapalli.

Tübingenis on varasemalt mänginud ka Erki Kivinukk, kes kuulus ülikoolilinna klubisse 2004/05 hooajal.