Bayern käis 17-aastase prantslase eest välja 20 miljonit eurot

Noor ründaja debüteeris Prantsusmaa kõrgliigas Stade Rennes'i eest mullu augustis ja tegi hooaja jooksul kaasa kümnes kohtumises, kuid väravaarvet ei avanud. Prantsusmaa U-17 koondist on ta esindanud üheksal korral ja löönud viis väravat ning U-18 koondise eest on ta kuue kohtumisega löönud samuti viis väravat. Ühtlasi aitas ta U-17 koondise tänavu Euroopa meistriks.

"Bayern on üks maailma paremaid meeskondi. Ootan väga seda suurt väljakutset ja annan endast parima. Mulle jätsid arutelud Bayerni esindajatega väga hea mulje ja sain kiiresti aru, et tahan kindlasti Münchenisse tulla," sõnas Tel Bayerni kodulehele.

"Mathys Tel on üks Euroopa suurimaid talente. Ta on väga kiire, tehniliselt tugev ja mitmekülgne ründaja," kommenteeris Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidzic. "Oleme teda pikka aega jälginud ja suutsime teda veenda, et ta astuks koos meiega Münchenis oma karjääri järgmised olulised sammud. Oleme veendunud, et tal on ees edukas karjäär."

Eelmisel hooajal kümnenda järjestikuse meistritiitli võitnud Bayern on sel suvel juba palganud kaitsjad Matthijs de Ligti ja Noussair Mazraoui, poolkaitsja Ryan Gravenberchi ja ründaja Sadio Mane. Väidetavalt soovib Bayern koosseisu täiendada ka RB Leipzigi ja Austria rahvuskoondise poolkaitsja Konrad Laimeriga.