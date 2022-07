Kõrgetasemeline võistlus toob Otepääle 150 rullsuusatajat

Juba kolmandat korda Eestis korraldatav rullsuusatamise MK-sarja etapp on sarja teiseks etapiks. Käesoleva hooaja esimene etapp toimus juuni lõpus Norras. Peale Eesti etappi võisteldakse Lätis, Madonas ning MK-sarja käesolevale hooajale pannakse punkt 09.-11. septembril Itaalias, Rieti-Amarices toimuval etapil, vahendab Eesti Suusaliit.

Tehvandi spordikeskuse rulliradadel ootab nii pealtvaatajaid kui ka võistlejaid kolm põnevat päeva: reedel toimuvad vabatehnika sprindid, laupäeval vabatehnika mass start ning pühapäeval naiste 10 ja meeste 15 kilomeetri eraldistardist sõidud klassikalises tehnikas. Võistlusprogrammiga on pikemalt võimalik tutvuda siin.

Kõige suurema esinduse paneb sellel korral välja korraldajariik Eesti. Suvine rullsuusa MK-sarja etapp on väga hea võimalus kaasa elada meie oma sportastele, sest samaaegselt viiakse läbi ka Eesti meistrivõistlused rullsuusatamises.

Võistluste peakorraldaja Kristjan Külma sõnul käivad ettevalmistused täie hooga ja samas mõeldakse vaikselt juba järgmiselegi aastale. "Sel aastal tõotab osalejaid tulla rohkem kui varasemalt ning ootame kõiki raja äärde kaasa elama! Kahju on vaid sellest, et olude sunnil ei toimu sel aastal ühte sõitu Tartu linnas. Aga teeme tööd sellel rindel, et järgmisel hooajal Tartus tagasi olla."

Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk sõnul on võistluse korraldamine sujunud plaanipäraselt. "Rõõm on tõdeda, et juba kolmandat aastat koguneb Eestisse kõrgetasemeline rullsuusaseltskond ning lisaks tavapärastele rullsuusariikidele on seekord oodata osalejaid ka Hiinast ja Taiwanist. Võistluse eesmärk on tuua Eestisse võistlema maailma parimad rullsuusatajad ning seeläbi tutvustada ka Eestit kui atraktiivset sihtkohta."

Rahvusvahelist rullsuusa etappi Otepääl korraldavad Eesti Suusaliit ja Emajõe Suusaklubi.