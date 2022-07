Eesti naiste käsipallikoondis koguneb treeninglaagrisse

"Seekordse kogunemise eesmärgiks on anda noortele koondislastele palju individuaalset teavet. Meie füsioterapeut Triin Kont on kaardistanud kõigi koondislaste info ning sellele lisame laagri jooksul saadud füüsilised parameetrid ja selle põhjal üritame anda naistele juurde teadmisi, kuidas nad saaksid just klubitreeningu välisel ajal ise oma tugevdamisega tegeleda," alustas koondise peatreener Taavi Tibar.

Koondisel on oktoobris ja novembris ees ootamas sõprusmängud Soomega ning see saab olema hea mõõdupuu, et hinnata senitehtud töö tulemusi.

"Kuna soomlased mängivad novembri alguses tugevaid kohtumisi maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni raames, siis saame ka meie hea pildi, kus me Euroopa kontekstis hetkel paikneme. Pikemaks eesmärgiks on juba 2023. aasta sügisel Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis häid tulemusi näidata. Seetõttu vaatame seekord kaugemale ette ning üritame naistele pikemaid eesmärke seada," jätkas Tibar.

Lisaks füüsilistele treeningutele osalevad kõik laagris olevad naised ka laupäeval Alatskivi rannas kulmineeruvatel Eesti rannakäsipalli meistrivõistlustel.

"Osad koondislased on juba varasematel rannakäsipallietappidel teiste tiimidega mängides end vormis hoidnud ning nemad osalevad oma võistkondade koosseisus ja teised naised paneme mängima eraldi tiimina. Rannakäsipall on kindlasti naistele piisavalt füüsilist väljakutset pakkuv, kuid samas ka lõbus, et see sobib ideaalselt meie suvist laagrit lõpetama," lisas peatreener.

Eesti naiste käsipallikoondis treeninglaagriks:

Alina Molkova (Lissaboni Benfica/Portugal)

Polina Gorbatsjova (AC Life Style Erice/Itaalia)

Angelika Šalk, Anastassia Volkova, Anastassia Bušina, Maria Mironova, Inga Bušina, Darja Belokurova (kõik Reval-Sport/Mella)

Maarja Treiman, Eliisabet Põldver (mõlemad Aruküla/Mistra)

Teele Utsal, Kerli Jõks, Gertu Jõhvikas, Laura Kärner, Simona Koppel, Johanna Kalgan, Marjette-Maie Müntser (kõik HC Tabasalu/Audentes)

Angelina Samoylova, Valeria Pavlenko, Diana Laosaar (kõik Reval-Sport/Kopli)

Peatreener: Taavi Tibar

Treenerid: Merit Moro ja Ella Kungurtseva

Mänedžer: Sten Toomla

Füsioterapeut: Triin Kont