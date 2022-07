Balti Keti velotuur toob Eestisse Tour de France'il etappe võitnud tiimi järelkasvumeeskonna

"Välisklubide huvi velotuuril osalemise vastu on elav ja usun, et sportlik tase saab olema väga tugev," sõnas velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar. "Rõõm on tõdeda, et velotuuri õnnestumisse panustavad taaskord kõik kolm Balti riiki - viimati õnnestus see 2018. aastal. Ühine hingamine on aga tagasi ning Eesti ja Läti kõrval suudavad ka leedulased Baltikumi ühtsust ning riikide suveräänsust rõhutava velotuuri kestmisse panustada. Koos tegemine ja õlg-õla kõrval ühiste väärtuste eest seismine muutub tänapäeva maailmas üha tähtsamaks," lisas ta.

Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu kalendrisse kuuluv UCI 2.2 kategooria mitmepäevasõit saab esialgse ülesandmise põhjal olema igati esinduslik. Võistlusrajal kohtab särki, mis jäi silma ka värskelt lõppenud Tour de France'il: Jasper Philipseni näol Touril kaks etapivõitu teeninud Alpecin-Deceuninck on Balti Keti velotuuril esindatud järelkasvumeeskonnaga. Väga tugevad saavad kindlasti olema Eesti, Läti ja Leedu koondised, mille ridadesse mahub World Touri klubide rattureid, samuti on esindatud Saksa rattakoondis.

Balti Keti velotuuriga samaaegselt toimub mitmeid lisaüritusi, mis pakuvad sõiduvõimalusi neile rattasõpradele, kes veel profileiba ei teeni. Tartus toimub 20. augustil Austa Rattaklubi korraldatav I Retrosõit, Tallinnas saab end proovile panna Lauri Ausi memoriaalvõistlusel ning TTP Noortetuuril, mida korraldab Rattaklubi CFC.

Lisainfot Balti Keti velotuuri kohta leiab siit.

Balti Keti velotuur 2022 etapid:

18. august: Panevežys – Panevežys, 156 km (Leedu)

19. august: Jelgava – Sigulda, 147 km (Läti)

20. august: Tartu – Antsla – Valga, 186 km

21. august: Kuremaa – Tallinn, 207 km