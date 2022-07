Uut perioodi alustav rahvusnaiskond kohtub kontrollmängudes Ungariga

Paides toimuvas laagris osaleb 15 mängijat, neist sõidab esimestele kontrollkohtumistele 14, koju jääb haigestunud Sonja Siimson.

Peatreener Alessandro Orefice ütles, et kuigi pärast pausi on alati veidi keeruline õiget rütmi leida, polnud paus liiga pikk. "Eelmisel perioodil õpitu on veel meeles ja saame järk-järgult edasi minna. Püüame alguses füüsise osas rahulikult võtta, et vigastusi vältida. Esimeste kohtumiste eel oleme teinud viis trenni, aga pole hullu. Eriti hea meel on mul, et saame selle perioodi lõpetada mängudega Tallinnas Ukraina vastu, need kohtumised tähendavad hetkeolukorra tõttu ka minu jaoks rohkem kui teised mängud."

Koondise nimekirjast jäi seekord välja sidemängija Julija Mõnnakmäe, temalt võtab kaptenirolli üle Liis Kullerkann, sõnas juhendaja. "Rääkisin Julijaga enne laagrit ja põhjendasin oma otsust. Minu jaoks on kõik mängijad võrdsed, nii noored kui kogenumad ja hetkel on teised kaks sidemängijat lihtsalt paremad. Nad on küll veel noored, ent Karolina Kibbermann läheb tugevasse liigasse ja Audenteses mängiv Häli Vahula läheb ka loodetavasti pärast kooli lõpetamist sama teed, mõlemad on andekad ja töökad, mis on väga oluline."

"Loomulikult ei tähenda see, et koondise uks kellegi ees kinni on, võimalus end tõestada jääb tulevikuks alles. See kehtib ka teiste kohta, näiteks Kristi Nõlvaku ja Merilin Paalo osas, kes samuti eemale jäid. Minu põhimõte on asju teha professionaalselt, tulin siia Eesti võrkpalli arendama ja olen veendunud, et vaid professionaalsus toob edu," sõnas Orefice, kelle soov on, et koondise mängijad mängiksid klubihooajal välisliigades.

Mõlemad Eesti ja Ungari kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 19.00 ja otsepilti näeb volley.ee Facebooki lehel.

Eesti koosseis Ungari vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm

Kontrollmängud enne 2023. aasta EM-finaalturniiri:

28.07 kell 19.00 Ungari – Eesti (Ungari)

29.07 kell 19.00 Ungari – Eesti (Ungari)

5..08 kell 17.30 Eesti – Austria (Paide)

6.08 kell 15.00 Eesti – Austria (Paide)

12.08 kell 18.00 Eesti – Ukraina (Sõle SH, Tallinn)

13.08 kell 15.00 Eesti – Ukraina (Sõle SH, Tallinn)

Naiste B-koondise mängud:

5.08 kell 18.00 Läti – Eesti (Riia)

6.08 kell 14.00 Läti – Eesti (Valmiera)