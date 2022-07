Ida-Virumaal toimub jalgpallilaager Ukraina noormängijatele

Toila vallas Voka külas toimuvast jalgpallilaagrist võtab osa kaks 2011. aastal sündinud noorte jalgpallurite võistkonda FK Rukh akadeemiast, kelle seas on ka oma vanuseklassi Ukraina meistrid. Ukraina jalgpallureid võõrustavad 10 päeva vältel sõpruskohtumistes mitmete Eesti klubide võistkonnad Tallinnast, Tartust, Narvast, Jõhvist ja Rakverest. Lisaks on laagri päevakavas treeningud, Premium liiga mängu külastus ning väljasõit Kiviõli seiklusparki.



EJLi rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allase sõnul on jalgpalliliit ja klubid teinud palju tööd, et sõja eest Eestisse varjunud ukrainlased saaksid jalgpalliga tegeleda ning seetõttu toetatakse igati ka laagri toimumist. "Meie jaoks on tähtis, et saame aidata Ukraina lastel treenida ja mängida turvalises keskkonnas, et nad saaksid jätkuvalt jalgpalli nautida. Ühtlasi pakume neile võimalust tutvuda Eestimaa ja siinsete jalgpalluritega. Loodan, et meie koostöö FK Rukhi akadeemiaga jätkub ka tulevikus ning ootame neid siia alati tagasi," sõnas Allas.



Laagrit toetavad EJL ja suurtoetaja Rimi, kulude katmisel on õla alla pannud ka Toila vald ja Alexela. Lisaks jalgpallilaagrile on Ukraina ja sealsete sõjapõgenike toetuseks Eesti jalgpallis korraldatud mitmeid aktsioone. Premium liiga esimestes mänguvoorudes kogusid klubid toetuseks enam kui 3500 eurot ning maikuus pidas Tallinna FC Flora heategevusliku sõpruskohtumise Kiievi Dinamoga. Eesti koondise aasta esimese kodumängu piletitulu eest saadeti Ukraina poole teele ligi 13 tonni toiduabi ning koondis näitas omapoolset tuge ka iga-aastasel valge kaardi päeval, mis oli tänavu suunatud Ukraina sõjapõgenikele.