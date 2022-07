Sander Luiga võitis Montee Impossible mäkketõusul krossiklassi

Üle 200 meetri pikkusel tõusul - "tegelikult oli mäel pikkust 400-500 m, aga arvestama hakati alles umbes poole pealt," ütles Luiga (Sõmerpalu MK) - oli erinevalt Eesti "pehmetest" mägedest pinnasekihi all kalju ja see tegi tõusu väga ohtlikuks.

Võit krossiklassis tuli Luigale väga ootamatult, sest enda sõnul ei tahtnud ta alguses üldse minnagi, kuna spetsiaalklassis ei lubanud reeglid mitmel sõitjal sama ratast jagada ja ainult ühe klassi pärast ei olnud tema sõnul mõtet minna. Kui aga ülejäänud nelja eestlasega siiski ühineda otsustas, läks ta "lihtsalt turisti panema".

Üllatuslikult õnnestus aga kõigis väljalangemissõitudes konkurendid alistada. Poolfinaalis konkurenti edestades viskas Luiga oma ratta endast ette üles ja selle tagaots purunes täielikult, järgmise sõidu vastane aga juba ootas all uut üleskihutamist.

"Kuidagi sain ratta mäe pealt alla ja all leidsin teibirulli, millega ratas uuesti kokku lappida," rääkis Luiga. "Kohe pidin finaali sõitma minema ja ka seal õnnestus võita." Teistest eestlastest pääses Tajo "Peru" Andressoo paarist eelringist edasi, ülejäänud langesid kohe välja. Krossiklassis oli sõitjaid kokku 28.

Eestlaste tulemused spetsiaalklassis: Tajo "Peru" Andressoo (Sõmerpalu MK) 47. koht, Riho "Lärm" Kollist (Sõmerpalu MK) 48., Erlet "Isand" Lääne 50., Ahti Piirak 55. Klassis oli kokku 71 osalejat ja võitja, ameeriklane Joe Shipman sõitis välja uskumatu aja 18,05 sekundit, kuid krossiklassis õnnestus Luigal sama meest, ühte maailma hetke tippmäkketõusjat võita.

"Sealsetel sõitjatel on ratastel all kaks korda laiemad rehvid ja vennad on meist kolm korda hullumeelsemad," kirjeldas Luiga kohalikke kangelasi. Aastal 2010 on eestlased siiski Lõuna-Euroopa konkurentidele samuti oma klassi näidanud, kui Urmas Põldma võitis samal võistlusel spetsiaalklassi.

Eestis toimub mäkketõusu meistrivõistluste järgmine etapp 6. augustil Rannus. 20. augustil osalevad kaks eestlast, Andrus Küttä ja Sander Lambing, aga Prantsusmaal Arette's toimuval rahvusvahelisel mäkketõusuvõistlusel.